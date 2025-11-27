Novartis: Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων

0

Η εντολή δόθηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μπαίνουν οι δυο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis, οι οποίοι αυτή την περίοδο δικάζονται σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση, σηματοδοτώντας νέες εξελίξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, «παγώνει» όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία στην Ελλάδα, αλλά και τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς σε τράπεζες της Ελβετίας, που έχουν στη διάθεσή τους οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες με τις κωδικές ονομασίες «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση» οι οποίοι με τις μαρτυρίες τους έβαλαν στο «κάδρο» της υπόθεσης πολιτικά πρόσωπα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αρχή προχώρησε στη συγκεκριμένη κίνηση θεωρώντας πως τα χρήματα που έλαβαν οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες από τις αμερικανικές αρχές για την υπόθεση της Novartis σχετίζονται με τις καταθέσεις που έδωσαν στην ελληνική δικαιοσύνη και πως όταν τους δόθηκε το καθεστώς του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, αφού είχαν οικονομικό κίνητρο..

Η εντολή δέσμευσης έχει ήδη φτάσει στις ελληνικές και τις ελβετικές τράπεζες ενώ παράλληλα ανοίγει και νέα ποινική έρευνα για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, καθώς από την Αρχή διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας πόρισμα προκειμένου να διενεργηθεί έρευνα για το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Εντολή για δέσμευση περιουσίας δόθηκε και για άλλα 12 πρόσωπα σε λογαριασμούς των οποίων φέρονται να πιστώνονται χρήματα από την «αμοιβή» που έλαβαν οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι χωρίς κάποια αιτιολογία , για τους οποίος μάλιστα η Αρχή ζητά να ελεγχθούν με τη σειρά τους από την αρμόδια εισαγγελία για συνέργεια σε ξέπλυμα, αδίκημα το οποίο , επίσης, τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έρευνα των δυο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων φαίνεται πως άρχισε πριν από περίπου δυο μήνες όταν καταδικάστηκαν , σε πρώτο βαθμό , σε ποινές φυλάκισης από 25 έως 33 μήνες , με αναστολή. Σύμφωνα με πληροφορίες , τότε η Αρχή ξεκίνησε να αναζητά τη διαδρομή του χρήματος που φέρονται να είχαν εισπράξει από την Αμερική και αν αυτά σχετίζονται με τις καταθέσεις τους στην ελληνική δικαιοσύνη.

Η Αρχή φέρεται να εκτίμησε πως οι καταθέσεις τους στην Ελλάδα και στην Αμερική είχαν κοινό παρονομαστή το οικονομικό κίνητρο . Έτσι, αναζητήθηκαν στοιχεία και στο επόμενο στάδιο χαρτογραφήθηκε η διαδρομή των χρημάτων , που κατά την Αρχή αποτελεί προϊόν εγκληματικής ενέργειας. Πληροφορίες αναφέρουν πως από την έρευνα της η Αρχή εντόπισε ότι τα χρήματα που εισπράχθηκαν μεταφέρονταν σε τράπεζα στην Ελβετία. Για τον έναν το «ύποπτο» ποσό που εντοπίστηκε ανέρχεται σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ και για τη δεύτερη σε περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, από την αποκωδικοποίηση της διαδρομής των χρημάτων εντοπίστηκαν και άλλα 12 πρόσωπα στα οποία μεταφέρονται διάφορα χρηματικά ποσά από 30.000 έως 500.000 ευρώ χωρίς όμως να προκύπτει η αιτία της κατάθεσης στους λογαριασμούς τους.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου