Γιάννης Παναγόπουλος: «Ούτε καν ήξερα γιατί κατηγορούμαι και ποια είναι τα στοιχεία» – Τι απαντά για την υπεξαίρεση

«Είμαι εδώ, μπροστά σας, να δώσω απαντήσεις σε όσα διαρρέουν»

Συνέντευξη Τύπου έδωσε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, στην οποία μίλησε για όσα του καταλογίζονται περί διασπάθισης εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από προγράμματα κατάρτισης ανέργων.

Αρχικά, ο κ. Παναγόπουλος ευχαρίστησε τους συναδέλφους του που ζήτησαν να κάθονται κι εκείνοι στο πάνελ, αλλά όπως είπε, τους παρακάλεσε να μην καθίσουν καθώς δεν είναι αυτοί υπό διερεύνηση αλλά ο ίδιος.

«Έχουν περάσει 9 μέρες από τότε που έγινε δέσμευση των λογαριασμών μου και μέχρι χθες δεν είχε έρθει στα χέρια μου η διαταγή δέσμευσης. Ούτε καν ήξερα γιατί κατηγορούμαι και ποια είναι τα στοιχεία, γιατί ούτε αυτά έχω παραλάβει. Κάποιοι διακινούν ότι τα έχουν, αλλά όχι εγώ», είπε, τονίζοντας ότι αυτός ήταν ο λόγος που δεν είχε μιλήσει έως τώρα.

«Ήθελα να σεβαστώ τις θεσμικές διαδικασίες και όχι να λέω πράγματα ανυπόστατα», είπε.

Στη συνέχεια ανέφερε: «Είμαι ο εκλεγμένος πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Λειτουργεί με αυστηρούς κανόνες και ουδείς μπορεί να τους παραβιάσει, ιδιαίτερα σε οικονομικά ζητήματα. Κανένας πρόεδρος». «Κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει ανάθεση πριν οι δαπάνες ελεγχθούν από διαπαραταξιακή επιτροπή», υπογράμμισε.

«Δεν υπάρχει κανένα έργο που σχετίζεται με κατάρτιση στη ΓΣΕΕ», ξεκαθάρισε και πρόσθεσε πως στην ελεγκτική επιτροπή συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις και οι έλεγχοι γίνονται ανά τρίμηνο.

«Οι ιδιωτικές συμβάσεις δεν αναρτώνται στη Διαύγεια. Οι δημόσιες όλες αναρτώνται», συμπληρώνοντας πως η ΓΣΕΕ είναι ο μοναδικός φορέας που «δεν έχουμε ούτε μία δεκάρα δημοσιονομικής προσαρμογής, τουλάχιστον τα 20 χρόνια που είμαι εγώ πρόεδρος».

«Είμαι εδώ, μπροστά σας, να δώσω απαντήσεις σε όσα διαρρέουν και οδηγούν σε δολοφονία χαρακτήρων. Πολλά ερωτήματα βασανίζουν κι εμένα», επεσήμανε θυμίζοντας την υπόθεση Σκαραμαγκά, για την οποία αθωώθηκε.

«Σέβομαι τους δικαστικούς. Ξέρω τις δυσκολίες στο σύστημα απονομής Δικαιοσύνης. Αλλά υπάρχουν στρεβλώσεις και αγκυλώσεις και δικαιούμαι να κάνω την ερώτηση, που δεν μου έχει έρθει κλήση για τη διερεύνηση από τον αρμόδιο εισαγγελέα, ποιο κράτος δικαίου με προστάτευσε και ποιο θα με προστατεύσει; Πότε θα πάρω το πόρισμα της Αρχής όπου προΐσταται ο κ. Βουρλιώτης;», είπε επίσης.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ανέφερε ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει να αφιερωθεί στον δικαστικό του αγώνα. «Είναι ένας ατομικός Γολγοθάς», είπε χαρακτηριστικά, καταγγέλλοντας διαπόμπευση και διαδικτυακό διασυρμό που θα τον ακολουθούν σε όλη του τη ζωή, μαζί με πολλά για τα οποία ο ίδιος δεν έχει απάντηση.