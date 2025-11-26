Άγρια δολοφονία στη Σαλαμίνα: Η 75χρονη έλεγε το «Πάτερ Ημών» πριν ξεψυχήσει – Το μαρτύριο της διήρκησε περίπου μία ώρα

0

Στα δικαστήρια η 46χρονη δράστις που είχε στρέψει τις κάμερες αλλού και ξέχασε να απενεργοποιήσει τον ήχο

Σοκ προκάλεσε η ανατροπή που πήρε η υπόθεση με το έγκλημα στη Σαλαμίνα, όπου η 46χρονη νύφη ομολόγησε ότι σκότωσε την 75χρονη πεθερά της.

Οι αποκαλύψεις προκαλούν ανατριχίλα, καθώς η ηλικιωμένη αντιλαμβανόμενη το τέλος της άρχισε κλαίγοντας να λέει το «Πάτερ Ημών».

Το μαρτύριο της διήρκησε περίπου μία ώρα, με τη γυναίκα για 40 λεπτά να λέει «αγόρι μου μη με χτυπάς», καθώς νόμιζε ότι ο δράστης ήταν άνδρας και όχι γυναίκα.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο που μίλησε στην εκπομπή «Live News», η νύφη βασάνισε την 75χρονη μέχρι να αποκαλύψει όλα τα μέρη που έκρυβε τα χρήματα και τα χρυσαφικά της και στη συνέχεια τη σκότωσε.

Οι κάμερες ασφαλείας του σπιτιού είχαν αλλάξει εστίαση, όμως έχουν καταγράψει ηχητικά τη σκηνή του φόνου. Είναι μία ηχητική καταγραφή, όπου ακούγεται από την αρχή η φάση της ληστείας, των πιέσεων, του ξυλοδαρμού στο άτυχο θύμα που φωνάζει και παρακαλεί να μην τη χτυπήσει.

«Κάποια στιγμή η γυναίκα λέει κάποιο μέρος που έχει και τιμαλφή τα οποία δεν φαίνεται να τα έχει πάρει η δράστιδα και σε κάποια φάση ακούγονται τα τελικά πλήγματα, με την άτυχη γυναίκα να λέει το "Πάτερ Ημών"», είπε ο αστυνομικός συντάκτης.

Η νύφη της άτυχης γυναίκας και σύντροφος του γιου της, ανέφερε στους αστυνομικούς πως μπήκε στο σπίτι της 75χρονης για να πάρει χρήματα, ωστόσο η κατάσταση ξέφυγε.

«Εγώ το έκανα. Θα σας τα πω με λεπτομέρειες. Οδηγήθηκα στην δολοφονία λόγω των οικονομικών αδιεξόδων που έχω περιέλθει από τον εθισμό μου στον τζόγο. Επίσης, το θύμα φώναζε και φοβήθηκα ότι θα με αναγνωρίσει. Πήγα στο σπίτι με το μαύρο Skoda Fabia, που μου έχει παραχωρήσει ο πατέρας μου και με αυτό έφυγα. Έσπασα το παράθυρο και μπήκα στο σπίτι. Αφού τη χτύπησα, έψαξα συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού για να βρω χρυσαφικά, όμως δεν βρήκα τίποτα. Έφυγα με το αυτοκίνητο και επέστρεψα σπίτι μου», φέρεται να είπε στις αρχές.

Το πρωί της Τετάρτης η 46χρονη οδηγήθηκε στα δικαστήρια Πειραιά προκειμένου να δώσει εξηγήσεις σε εισαγγελέα και ανακριτή

Σε βάρος της γυναίκας, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σχημάτισαν δικογραφία. Οι κατηγορίες που τη βαραίνουν είναι ανθρωποκτονία με δόλο, περί όπλων και ενδοοικογενειακή βία.

Οι τελευταίες στιγμές της 75χρονης έχουν καταγραφεί σε ηχητικό ντοκουμέντο που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Το ντοκουμέντο προέρχεται από την εξωτερική κάμερα της μονοκατοικίας, μέσα στην οποία μαρτύρησε η ηλικιωμένη.

Η 46χρονη είχε καλύψει το πρόσωπό της, φορούσε γάντια και είχε στρέψει τις κάμερες αλλού ώστε να μην καταγραφεί. Όμως ξέχασε να απενεργοποιήσει τον ήχο, με αποτέλεσμα στο ηχητικό ντοκουμέντο να ακούγονται οι προσευχές της ηλικιωμένης λίγο πριν ξεψυχήσει.

Επίσης, ίχνη αίματος στο τιμόνι του οχήματός της την «πρόδωσαν», ενώ βίντεο από τη διαφυγή της εξετάζεται από την αστυνομία.

«Από πολύ νωρίς φάνηκε ότι ήταν κάποιος άνθρωπος που γνώριζε πάρα πολλά πράγματα. Υπήρχαν κάποια πράγματα που παρέπεμπαν στο στενό οικογενειακό περιβάλλον ή το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον», είπε στο MEGA η Κατερίνα Τσιώνα, δικηγόρος της οικογένειας της 75χρονης, τονίζοντας πως το γεγονός ότι η ηλικιωμένη δυσκολευόταν να κινηθεί λόγω ατυχήματος σε συνδυασμό με την ύπαρξη κοσμημάτων και χρημάτων στο σπίτι έδειχναν πως ο δολοφόνος γνώριζε την άτυχη γυναίκα.

Όπως είπε η δικηγόρος, η 46χρονη ήταν η πρώτη που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος.

«Η δράστις ήταν η πρώτη που πήγε στον τόπο του εγκλήματος. Με αφορμή να την αναζητήσει, γιατί όλη μέρα τα παιδιά της δεν είχαν νέα από τη θανούσα. Ξαναγύρισε στον τόπο του εγκλήματος, ήταν η πρώτη που μπήκε και παρέμεινε στον τόπο του εγκλήματος».

Σημειώνεται πως 46χρονη είχε σύμφωνο συμβίωσης από το 2022 με τον γιο της 75χρονης, ο οποίος είχε δύο παιδιά από προηγούμενο γάμο. Η ίδια ήταν υποψήφια δύο φορές με τη Χρυσή Αυγή στη Θεσσαλονίκη, ενώ συχνά πυκνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτούσε κείμενα και φωτογραφίες υπέρ της εγκληματικής οργάνωσης.