Απολογείται ο 16χρονος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου στις Σέρρες – «Θέλω να ανοίξω μια τρύπα να κρυφτώ» λέει η μητέρα του

0

Το χρονικό της τραγωδίας

Απολογείται, σήμερα, ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών ο 16χρονος που κατηγορείται για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, σε κεντρικό σημείο της πόλης των Σερρών.

Ο 16χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Προανακριτικά, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι κατάφερε χτυπήματα στον παθόντα, με αφορμή μία κοπέλα.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα έδειξαν βαρύτατες κακώσεις σε όλο το σώμα του 17χρονου θύματος. Μεταξύ άλλων, η έκθεση που συντάχθηκε από τον ιατροδικαστή και ενσωματώθηκε στη δικογραφία, περιγράφει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου, η κηδεία του οποίου πραγματοποιήθηκε τα προηγούμενα 24ωρα σε κλίμα οδύνης.

Ο ανήλικος υποστηρίζει πως δεν ήθελε να σκοτώσει τον έφηβο, λέγοντας ότι τον χτύπησε μόνο στο κεφάλι ενώ δηλώνει μετανιωμένος και ζητά συγγνώμη από την οικογένεια του αγοριού.

«Άμα το παιδί έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω για αρχή συγχώρεση από την οικογένεια. Αν και δεν είναι κάτι αυτό. Και από ό,τι πληροφορίες έχω λάβει μέχρι στιγμής κάτι λένε για τραύματα στο στομάχι. Εγώ στο στομάχι το παιδί ποτέ δεν το βάρεσα. Κάτι λένε ότι οδηγούσε ένα αμάξι. Δεν ξέρω. Τέτοια λένε. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Πάντως, εγώ έμαθα πως 1.30 η ώρα ήταν έξω το παιδί. Εγώ 1.30 η ώρα ήμουν σπίτι μου» τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας στο «Live News» από τα κρατητήρια όπου βρίσκεται.

«Άμα όντως έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω ένα μεγάλο συγνώμη από την οικογένεια για αρχή και μετά από τον Θεό. Δεν είναι η φυλακή. Είναι οι τύψεις στο κεφάλι μου. Ότι αν έφυγε όντως το παιδί από τα χέρια μου» επεσήμανε ο ανήλικος.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ένα όλα όσα συνέβησαν έγιναν εξαιτίας μιας κοπέλας, απάντησε: «Ισχύει ναι. Τώρα εγώ δεν ήθελα να γίνει έτσι όπως έγινε. Αλλά τώρα έγινε το κακό».

«Δεν ήταν παραμελημένα τα παιδιά μου»

Συντετριμμένη από τα όσα έχουν συμβεί δήλωσε πως είναι η μητέρα του μάνα του 16χρονου που ξυλοκόπησε θανάσιμα τον 17χρονο ενώ τόνισε «είναι ψέματα, δεν ήταν παραμελημένα τα παιδιά μου».

«Όλα έγιναν για ένα κορίτσι, για μία κοπέλα, που τα είχε με τον γιο μου και ο 17χρονος της έλεγε να χωρίσει τον γιο μου. Η κοπέλα πήγε και το είπε στον γιο μου και αυτό ήταν που "άναψε τη φωτιά"». επεσήμανε για την αφορμή που έκανε τον γιο της να ξυλοκοπήσει θανάσιμα τον 17χρονο.

Η μητέρα σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Live News» υπογράμμισε πως νιώθει «χαντακωμένη» για το συμβάν που οδήγησε στον θάνατο τον 17χρονο, και συνέχισε λέγοντας: «Θέλω να ανοίξω μια τρύπα να κρυφτώ, είμαι χάλια, ντρέπομαι. Σκέφτομαι και τη μάνα του άλλου παιδιού. Πρώτα κλαίω τον 17χρονο και μετά τον γιο μου, που θα πάει στη φυλακή και θα καταστραφεί κι αυτός».

Στη συνέχεια, η μητέρα του ανήλικου έδωσε τις δικές της απαντήσεις για το δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωνε ο 16χρονος. Ισχυρίστηκε πως όταν η Πρόνοια επισκέφτηκε το σπίτι τους, τα βρήκε όλα άψογα.

«Δεν ήταν παραμελημένα τα παιδιά μου. Για άλλο λόγο μου έστειλαν την Πρόνοια. Μίλησαν με τα παιδιά χωριστά και έφυγε. Η ίδια μου η αδελφή μου έκανε την καταγγελία. Δύο μήνες δεν είχαμε ρεύμα το καλοκαίρι, αλλά πήγαιναν στον παππού και τη γιαγιά. Μου άφησε χρέη ο σύζυγός μου όταν πέθανε. Η επιμελήτρια ανηλίκων ερχόταν και έβλεπε τα παιδιά. Δεν μου τα πήραν. Φυσικά έχω ευθύνη, έπρεπε να βάλω όρια πιο νωρίς. Δεν είχε δώσει δείγματα ποτέ ο μικρός. Δεν το περίμενα. Εγώ είχα θέματα με τα ναρκωτικά, αλλά έμεινα καθαρή όσο μεγάλωνα τα παιδιά. Και τα δύο μου παιδιά τα επιβλέπουν από επιμελήτρια. Δεν χτύπησαν ποτέ τα παιδιά μου, τα μεγάλωσα με ελευθερία και δεν έπρεπε» εξήγησε.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό που βύθισε στο πένθος τις Σέρρες σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 5/1 κοντά στη Μητρόπολη Σερρών όταν ο 16χρονος βρήκε τον 17χρονο σε ένα κατάστημα και του ζήτησε να βγει έξω από αυτό.

Τα αγόρια διαπληκτίστηκαν και στα σκαλιά της εκκλησίας ο 16χρονος φέρεται να έδωσε τα φονικά χτυπήματα – και την αγκωνιά στο κεφάλι του 17χρονου.

Στη συνέχεια το θύμα σηκώθηκε και πήγε με την παρέα του στο σπίτι του, με κανέναν να μην επικοινωνεί το γεγονός, ούτε από την παρέα του 17χρονου.

Ο 17χρονος όμως δεν μπόρεσε να μεταβεί στο δωμάτιό του, πήγε στο υπόγειο και την επόμενη μέρα η αδερφή του τον βρήκε νεκρό στο υπόγειο, έχοντας καταλήξει από τα τραύματά του.

Νωρίτερα το πρωί οι γονείς του άτυχου ανήλικου δήλωσαν την εξαφάνισή του στην αστυνομία, άρχισαν να τον αναζητούν παντού και λίγη ώρα αργότερα η αδελφή του τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του στο υπόγειο της πολυκατοικίας.