Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον αδερφοκτόνο στη Νέα Πέραμο – Κατηγορούμενος και ο 48χρονος αδερφός που κάλεσε την αστυνομία

Οι γείτονες σκιαγραφούν την εικόνα μιας διαλυμένης οικογένειας που ζούσε υπό άθλιες συνθήκες

Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη είναι ο 44χρονος, ο οποίος την περασμένη Δευτέρα φέρεται ότι δολοφόνησε με ψαλίδι τον 47χρονο αδελφό του, στη Νέα Πέραμο.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράνομη οπλοφορία-οπλοχρησία και τον παρέπεμψε σε ανακριτή.

Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου θα περάσει και ο 48χρονος αδερφός του, ο οποίος ήταν εκείνος που κάλεσε την αστυνομία μετά το έγκλημα.

Και αυτό γιατί ο αρμόδιος εισαγγελέας άσκησε επιπλέον ποινική δίωξη σε βάρος και των δύο αδελφών για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για οικογενειακή τραγωδία, καθώς οι γείτονες στον Λουτρόπυργο με τις μαρτυρίες τους σκιαγραφούν την εικόνα μιας διαλυμένης οικογένειας που ζούσε υπό άθλιες συνθήκες.

Μαρία Ζαχαροπούλου