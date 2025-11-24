Οικογενειακή τραγωδία στη Νέα Πέραμο: Οι καβγάδες ήταν συχνοί ανάμεσα στα δύο αδέρφια, λένε οι γείτονες – Το θύμα φοβόταν για τη ζωή του

0

Ο 44χρονος φερόμενος ως δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Αττικό Νοσοκομείο

Μία οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στον Λουτρόπυργο της Νέας Περάμου, όπου ένας 47χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, φέροντας θανατηφόρα τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα ψαλίδι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βασικός ύποπτος για τη δολοφονία θεωρείται ο 44χρονος αδερφός του, με τον οποίο είχε συχνές και βίαιες προστριβές.

Τραγική φιγούρα της υπόθεσης είναι ο 48χρονος, τρίτος, αδερφός, ο οποίος εντόπισε πρώτος τον 47χρονο νεκρό και τον 44χρονο τραυματισμένο μέσα στο σπίτι. Ο ίδιος ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, ενώ οι αρχές έσπευσαν στο σημείο και εξακολουθούν να διεξάγουν εκτεταμένη έρευνα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι γείτονες κατήγγειλαν ότι οι καβγάδες ήταν συχνοί ενώ εξαιτίας της αλόγιστης κατανάλωσης αλκοόλ, στο παρελθόν είχαν βγει «μαχαίρια» ανάμεσα στα δύο αδέρφια. Και όπως υποστηριξαν, οι φιλονικίες δεν έμεναν στα λόγια, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που οι δύο μικρότεροι αδερφοί κυνηγούσαν ακόμη και τον μεγαλύτερο, ο οποίος εργαζόταν ως υπάλληλος διανομών και παρείχε οικονομική υποστήριξη στην οικογένεια.

Ακόμη πιο τραγική είναι η μαρτυρία ενός γείτονα ότι το θύμα είχε αναφέρει ότι ήθελε να φύγει από το σπίτι, καθώς φοβόταν για τη ζωή του. Μάλιστα, είχε φιλοξενηθεί προσωρινά αλλού, λέγοντας: «Αν μείνω εκεί, θα σκοτώσω τον αδελφό μου». Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι τελικά συνέβη το ακριβώς αντίστροφο.

Ο 44χρονος φερόμενος ως δράστης συνελήφθη ενώ μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος με τραύματα στο πρόσωπο.