Διαρρήκτες τραυματίστηκαν πέφτοντας στο κενό από μπαλκόνι 6 μέτρων

Νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στην Θεσσαλονίκη

Δύο διαρρήκτες κατέληξαν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης καθώς στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από σπίτι, χθες το βράδυ, στην περιοχή του Δρυμού Θεσσαλονίκης έπεσαν από ύψος περίπου 6 μέτρων.

Οι δύο αλλοδαποί, 35 και 33 ετών, είχαν διαρρήξει διαμέρισμα πρώτου ορόφου και ενώ είχαν αφαιρέσει κοσμήματα, κινητά τηλέφωνα, προσωπικά αντικείμενα και χρηματικό ποσό 615 ευρώ, επέστρεψε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι διαρρήκτες επιχείρησαν να διαφύγουν από το μπαλκόνι, ωστόσο υποχώρησε το κάγκελο και βρέθηκαν στο κενό από ύψος 6 μέτρων, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Οι δύο άνδρες, υπήκοοι Αλβανίας, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Α.Τ. Ωραιοκάστρου, διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου