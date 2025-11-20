Πέθανε ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος

Δραστηριοποιήθηκε για δεκαετίες στους κλάδους του λιανεμπορίου
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος.
Ήταν μέλος της ομώνυμης ιστορικής ελληνικής οικογένειας, η οποία δραστηριοποιήθηκε για δεκαετίες στους κλάδους του λιανεμπορίου μέσω της ομώνυμης αλυσίδας λιανικής και της φαρμακοβιομηχανίας ΦΑΜΑΡ.
Ο Πάνος Μαρινόπουλος διετέλεσε μέλος διοικητικών συμβουλίων σε εταιρείες της οικογένειας.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, ήταν παντρεμένος με την Ιωάννα Μαρινόπουλου, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά.