Συλλήψεις δύο οδηγών που έτρεχαν σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας με 179 και 216 χλμ – Ο ένας είναι γνωστός επιχειρηματίας

0

Τον 56χρονο ιδιοκτήτη αλυσίδας φούρνων σταμάτησαν οι αστυνομικοί σε μπλόκο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα

Δύο οδηγοί συνελήφθησαν την Παρασκευή από την Τροχαία Αττικής για υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι αμφότεροι οι κατηγορούμενοι, κινούμενοι με αυτοκίνητα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής είχαν υπερβεί το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας. Συγκεκριμένα, ο ένας έτρεχε με 179 χιλιόμετρα και ο δεύτερος οδηγός με 216 χιλιόμετρα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ο οδηγός που «έτρεχε» με ταχύτητα 216 χλμ/ώρα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, είναι 56χρονος ιδιοκτήτη αλυσίδας φούρνων και οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν σε μπλόκο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα

Συγκεκριμένα, τον 56χρονο, ο οποίος βρίσκονταν πίσω από το τιμόνι ενός πολυτελούς supercar, σταμάτησαν οι αστυνομικοί στο μπλόκο που βρίσκεται στο ύψος του πρώην ΣΕΠΑ στην Αργυρούπολη και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Γλυφάδα, με το ραντάρ να δείχνει υπέρβαση ορίου κατά 146 χλμ. τη στιγμή που η ανώτατη ταχύτητα στο σημείο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 70 χλμ. ανά ώρα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία σύμφωνα με το άρθρο 290Α του ΚΟΚ, επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο και αφαιρέθηκαν τα στοιχεία οδήγησης. Μάλιστα, σήμερα το πρωί βρέθηκε στα δικαστήρια με την αυτόφωρη διαδικασία.

Το τελευταίο διάστημα, η Τροχαία έχει εντείνει τους ελέγχους για παραβίαση των ορίων ταχύτητας σε κεντρικές αρτηρίες και εθνικούς οδικούς άξονες.