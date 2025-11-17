Ολοκληρώθηκε έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία η πορεία για την 52η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου

0

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας - Άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό

Με τη συγκέντρωση έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία ολοκληρώθηκε η πορεία των φοιτητικών συλλόγων και των οργανώσεων της νεολαίας προς τιμήν της επετείου της εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη στο Πολυτεχνείο.

Λίγο μετά τις 18.15, τα πρώτα τμήματα της πορείας έφθασαν έξω από το κτήριο της πρεσβείας.

Οι ομάδες περιφρούρησης του κάθε μπλοκ σχημάτισαν μια γραμμή μπροστά από τις γραμμές των αστυνομικών, που ήσαν παρατεταγμένοι για τη φύλαξη της πρεσβείας. Πίσω τους συντάχθηκε ο κορμός της κάθε ομάδας των φοιτητικών συλλόγων και των οργανώσεων με υψωμένα τα πανό και φωνάζοντας συνθήματα.

Η διοργάνωση της πορείας έκλεισε λίγο μετά τις 19.30 με την πυκνή και μαζική συγκέντρωση του ΚΚΕ, στην κεφαλή της οποίας της βρισκόταν ο ΓΓ του Κόμματος Δ.Κουτσούμπας. Το ΚΚΕ άπλωσε ένα μακρύ πανό με συνθήματα στο κράσπεδο του δρόμου μπροστά από την πρεσβεία.

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε εφαρμογή λόγω των εκδηλώσεων μνήμης για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου. Παράλληλα άνοιξαν οι σταθμοί του μετρό Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο, Ευαγγελισμός και Ομόνοια ενώ παραμένει κλειστός ο σταθμός Μέγαρο Μουσικής, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό ΟΜΟΝΟΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.