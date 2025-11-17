Σε εξέλιξη η πορεία για το Πολυτεχνείο – Με νεανικό παλμό, αλλά οργανωμένα και συντεταγμένα τα μπλοκ των φοιτητικών συλλόγων

0

Ισχυρή παρουσία από μέλη των ΚΚΕ και ΚΝΕ μπροστά στην πρεσβεία των ΗΠΑ

Με τον Σύλλογο Φυλακισθεντων κι Εξορισθέντων Αντιστασιακών, τους συλλόγους φοιτητών του ΕΜΠ και του ΕΚΠΑ στην πρωτοπορία ξεκίνησε η κυρία πορεία των οργανώσεων της νεολαίας, των κομμάτων και συλλογικοτήτων για την επέτειο της εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη 1974 στο Πολυτεχνείο.

Λίγο μετά τις 17:00, ο κύριος κορμός της πορείας ξεκίνησε από την πλατεία Κλαυθμώνος. Το μπλοκ του ΚΚΕ, που είχε σημείο προσυγκέντρωσης στην Ομόνοια, ξεκίνησε σε απόσταση απ' την κεφαλή της πορείας.

Με νεανικό παλμό, αλλά οργανωμένα και συντεταγμένα τα μπλοκ των φοιτητικών συλλόγων, με επίκαιρα της επετείου συνθήματα μετά μια στάση μπροστά από τη Βουλή, συνέχισαν την πορεία τους προς την Αμερικανική Πρεσβεία.

Είχε προηγηθεί η πορεία της νεολαίας της ΠΑΣΠ με την αιματοβαμμένη σημαία, σύμβολο της εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη, που μεταφέρει όπως κάθε χρόνο, κι η οποία έφθασε στις 16:20 μπροστά από την αμερικανική πρεσβεία, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Χιλιάδες λαού στα μπλοκ του ΚΚΕ

«Η φλόγα του Νοέμβρη για πάντα ζωντανή. Οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή! Στη δικτατορία του κεφαλαίου καμιά υποταγή» αναγράφει το πανό της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ που βρίσκεται στη κεφαλή της συγκέντρωσης του κόμματος. Ακολουθούν τα μαζικά μπλοκ των oργανώσεων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην, σε εξέλιξη, πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ.