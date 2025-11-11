Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που εντοπίστηκε απανθρακωμένος και δεμένος μέσα σε αμάξι στη Βοιωτία

0

Για τον 27χρονο είχε δηλωθεί εξαφάνιση και είχε βγει Silver Alert, ενώ πρόκειται για άτομο που δεν έχει ποινικό παρελθόν

Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που εντοπίστηκε απανθρακωμένος σε αμάξι κοντά στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για ένα άνδρα 27 ετών, αλβανικής καταγωγής, που είχε δηλωθεί αγνοούμενος. Για τον 27χρονο είχε βγει Silver Alert, ενώ πρόκειται για άτομο που δεν έχει ποινικό παρελθόν ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Αλβανία.

Αυτό προκύπτει έπειτα από την ανάλυση DNA που έγινε στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια και την αντιπαραβολή με γενετικό υλικό από συγγενικό του πρόσωπο.

Υπενθυμίζεται πως το όχημα στο οποίο εντοπίστηκε η απανθρακωμένη σορός του άνδρα βρέθηκε σε εξαιρετικά απομονωμένο σημείο, προσβάσιμο μόνο από αγροτικό δρόμο σε κακή κατάσταση. Μάλιστα, το όχημα, φέρεται να είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής και είχε πλαστές πινακίδες.

Το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε όταν κυνηγός που περνούσε τυχαία από την περιοχή αντιλήφθηκε το καμένο όχημα και ειδοποίησε την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι μέσα στο όχημα υπήρχε απανθρακωμένος άνθρωπος, ενώ στο εσωτερικό βρέθηκαν και χειροπέδες. Ο άνδρας φαίνεται ότι είχε δεθεί πισθάγκωνα και εκτελεστεί με πυροβολισμό.

«Τον απειλούσαν ότι θα τον κάψουν»

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό πως οι έρευνες των Αρχών είχαν στραφεί προς την κατεύθυνση του 27χρονου, που είχε εξαφανιστεί από τις 4 Νοεμβρίου.

Μάλιστα, ξάδερφος του εξαφανισμένου αποκάλυψε ότι, πριν χαθεί, ο 27χρονος είχε φύγει με έναν φίλο για τη Θήβα. «Τον άφησε εκεί, έφυγε και δεν γύρισε ποτέ. Προσπαθούσαμε να τον καλέσουμε, αλλά δεν απαντούσε. Ο φίλος επέστρεψε μόνος στη Χαλκίδα», ανέφερε. Το όχημά του βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στην περιοχή Βίλια, κοντά στην πρωτεύουσα.

Στο όχημα εντοπίστηκαν μια ζακέτα, τσιγάρα, καφέδες και ένας φορτιστής, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά κίνητρα.

Σύμφωνα με συγγενικά πρόσωπα, ο 27χρονος είχε δεχθεί απειλές από το περιβάλλον του πρώην συντρόφου της γυναίκας του. «Τον απειλούσαν ότι θα τον κάψουν επειδή παντρεύτηκε τη γυναίκα εκείνου. Εκείνος τους έλεγε "ελάτε αν σας βαστάει" και αυτοί απαντούσαν "θα σε κάψουμε"», ανέφερε ο ξάδερφος του.