Αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια: Οι αστυνομικοί ψάχνουν να βρουν τα όπλα του μακελειού και τον ηθικό αυτουργό της βομβιστικής επίθεσης

Δεν έγιναν τα μνημόσυνα των θυμάτων

Εκατοντάδες αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός στα Βορίζια μετά το μακελειό που στοίχισε τη ζωή σε δύο άτομα. Αν και στο χωριό δεν κυκλοφορεί κανείς, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή προκειμένου να φτάσουν σε στοιχεία που θα οδηγήσουν στην πλήρη διαλεύκανση της τραγικής αυτής υπόθεσης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ομάδα της ΕΚΑΜ πραγματοποίησε το πρωί της Κυριακής έρευνα στον Ψηλορείτη, αναζητώντας τα όπλα που χρησιμοποίησαν οι εμπλεκόμενοι στο αιματηρό περιστατικό.

Οι αστυνομικοί ψάχνουν και τον άνθρωπο που έδωσε την εντολή για την ανατίναξη του σπιτιού που πυροδότησε την ένταση.

Οι αστυνομικοί αναζητούν και δύο μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη προκειμένου αφενός να πάρουν τις μαρτυρίες τους -καθώς δεν φαίνεται να εμπλέκονται στους πυροβολισμούς αλλά να είναι αυτόπτες μάρτυρες- και αφετέρου για να προστατευτούνν από έναν νέο γύρο μίσους.

Παράλληλα συμπληρώθηκαν εννέα ημέρες από την φονική βεντέτα, ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκαν μνημόσυνα από τις δύο οικογένειες, ούτε για τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη, ούτε για την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Ο ιερέας του χωριού στο κήρυγμά του κάλεσε τους συγχωριανούς του να έχουν σύνεση και ηρεμία.

Μιλώντας την Κυριακή 9/11 στο MEGA, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Ηρακλείου ανέφερε ότι τρεις εβδομάδες πριν το μακελειό είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στην ηγεσία της Αστυνομίας για την υποστελέχωση των τμημάτων της περιοχής.

«Δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Εμείς προειδοποιήσαμε ότι λόγω της υποστελέχωσης και λόγω της ιδιαίτερης εγκληματικότητας της περιοχής πρέπει να ενισχυθούν οι δυνάμεις στην περιοχή της Μεσσαράς που είναι τα Βορίζια», ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, Γιώργος Πικράκης.

Για λόγους ασφαλείας, οι δύο προφυλακισμένοι από την οικογένεια της 56χρονης μεταφέρθηκαν κάτω από άκρα μυστικότητα σε δύο διαφορετικά σωφρονιστικά ιδρύματα εκτός Κρήτης.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει στα Βορίζια αναπαράσταση της αιματηρής συμπλοκής παρουσία τεχνικού συμβούλου – πυροτεχνουργού που έχει ορίσει η οικογένεια του 39χρονου νεκρού.

Αύριο Δευτέρα τα σχολεία στην ευρύτερη περιοχή των Βοριζίων θα ανοίξουν για πρώτη φορά μετά το μακελειό, σηματοδοτώντας την προσπάθεια για επιστροφή στην κανονικότητα.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας στην περιοχή θα φτάσουν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί οι οποίοι θα παραμείνουν στα Βορίζια για 15 ημέρες προκειμένου να στηρίξουν τη σχολική κοινότητα και να συμβάλουν στην ομαλή επανένταξη των παιδιών και των εκπαιδευτικών στην καθημερινότητά τους.

Αύριο Δευτέρα αναμένεται να απολογηθούν ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη που καταγράφηκε σε βίντεο να πυροβολεί με καλάσνικοφ το μοιραίο Σάββατο, αλλά και τα τέσσερα αδέλφια Φραγκιαδάκη που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέα δύο μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη και συκγκεκριμένα ο 25χρονος αδελφός του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου σημειώθηκε η έκρηξη καθώς και ένας 30χρονος ξάδερφος τους.