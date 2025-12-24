Ποσότητα ηρωίνης εντοπίστηκε στην φυλακή της Αγυιάς Χανίων

0

Τα είχε κρύψει κρατούμενος, προκειμένου να διοχετευτούν σε πτέρυγες του καταστήματος

Ποσότητα ηρωίνης εντοπίστηκε στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης στην Αγυιά Χανίων.

Πρόκειται για 4,4 γραμμάρια ηρωίνης συσκευασμένη σε φιξάκια, επιμελώς κρυμμένα σε κρυφό σημείο σε χώρο των μαγειρείων του Σωφρονιστικού Καταστήματος, την οποία εντόπισαν σήμερα σωφρονιστικοί υπάλληλοι, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τα ναρκωτικά τα οποία κατασχέθηκαν, είχε κρύψει κρατούμενος, προκειμένου να διοχετευτούν σε πτέρυγες του καταστήματος.