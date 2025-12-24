Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου από συνομήλικούς του στην Κρήτη

0

Τον χτυπούσαν με απίστευτη βιαιότητα

Έναν 15χρονο ξυλοκόπησαν άγρια τέσσερις έφηβοι σε πλατεία του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το patris.gr, η φασαρία που οδήγησε τελικά στον ξυλοδαρμό του 15χρονου σημειώθηκε σε πάρκο στον Άγιο Νικόλαο, όπου συγκεντρώνονται νεαροί και κάνουν σκέιτμπορντ.

Άγνωστο γιατί, η παρέα των τεσσάρων εφήβων, ηλικίας περίπου 15 ετών, επιτέθηκε στον συνομήλικό τους και άρχισε να τον χτυπά με πρωτοφανή βιαιότητα. Το ανήλικο θύμα, αν και χτυπημένο, δεν πήγε στο νοσοκομείο.

Μαζί με τους γονείς του υπέβαλαν μήνυση στην αστυνομία του Αγίου Νικολάου, άνδρες της οποίας συνέλαβαν έναν εκ των ανήλικων δραστών, οποίος αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος με εισαγγελική εντολή και τη μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του.

Οι άλλοι ανήλικοι που κατηγορούνται ταυτοποιήθηκαν, αλλά δεν εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου.