Τρεις συλλήψεις στην Σητεία για εκβίαση και πρόκληση σωματικών βλαβών

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία

Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών ηλικίας 26, 24 και 23 ετών προχώρησαν, χθες σε περιοχή του Δήμου Σητείας, αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου. Τα τρία άτομα συνελήφθησαν καθώς κατηγορούνται για εκβίαση και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος 47χρονου άνδρα.

Όπως έγινε γνωστό, μετά από καταγγελία, οι τρεις αλλοδαποί ενεργώντας για λογαριασμό έτερου ομοεθνή τους, προκάλεσαν από κοινού σωματικές βλάβες στον ημεδαπό, προκειμένου να τον εξαναγκάσουν να αποδεσμεύσει εμπόρευμα ιδιοκτησίας του αλλοδαπού εντολέα, το οποίο είχε δεσμευτεί λόγω οφειλών του προς τον παθόντα.

Τα τρία άτομα εντοπίστηκαν άμεσα και συνελήφθησαν, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας.