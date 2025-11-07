Δυστύχημα στα Τέμπη: Αναβλήθηκε για τις 3 Μαρτίου η δίκη των ελεγκτών για να παρασταθεί ως υποστήριξη κατηγορίας το Ελληνικό Δημόσιο

0

«Το αδίκημα που εξετάζεται εδώ αφορά την παράβαση καθήκοντος, όχι το δυστύχημα αυτό καθαυτό»

«Κόκκινο» χτύπησε η ένταση στη δίκη των ελεγκτών της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας, οι οποίοι κάθισαν στο εδώλιο κατηγορούμενοι για παράβαση καθήκοντος, όταν συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, οι οποίοι υποστηρίζουν την κατηγορία σε βάρος τους, αντέδρασαν στις αναφορές των συνηγόρων υπεράσπισης.

Η δίκη, ωστόσο, αναβλήθηκε προκειμένου να κληθεί και να παρασταθεί ως υποστήριξη κατηγορίας το Ελληνικό Δημόσιο.

Η αρχή έγινε με αφορμή την εισήγηση της εισαγγελέως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου για αποβολή των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας από την υποστήριξη της κατηγορίας.

Η εισαγγελική λειτουργός εξήγησε πως οι κατηγορούμενοι κλήθηκαν, στο πλαίσιο του ελέγχου για την εκτέλεση της σύμβασης 717, να συντάξουν σχετική έκθεση, από την οποία προέκυψε ότι δεν θα πρέπει να αποδοθούν ποινικές ευθύνες στους αρμόδιους για την υπόθεση. «Το αδίκημα που εξετάζεται εδώ αφορά την παράβαση καθήκοντος, όχι το δυστύχημα αυτό καθαυτό» ανέφερε, μεταξύ άλλων, η εισαγγελέας η οποία εξέφρασε τη θέση πως το δικαστήριο δεν μπορεί να αποδεχτεί την παράσταση των συγγενών των θυμάτων στη δίκη καθώς δεν στοιχειοθετείται νομικά η άμεση ζημία τους στην παρούσα διαδικασία.

Οι τόνοι ανέβηκαν στη δικαστική αίθουσα κατά τη διάρκεια των δευτερολογιών των συνηγόρων υπεράσπισης. Συγγενής θύματος στο άκουσμα των τοποθετήσεων των συνηγόρων αντέδρασε φωνάζοντας: «ντροπή σας». Ο πρόεδρος παρενέβη ζητώντας του να αποχωρήσει. «Εδώ διεξάγεται δίκη» του είπε την ώρα που ο συγγενής έβγαινε από τη δικαστική αίθουσα ενώ τον ακολούθησε ο Αντώνης Ψαρόπουλος που έχει χάσει την κόρη του στα Τέμπη σχολιάζοντας εμφανώς αγανακτισμένος: «Να τη χαίρεστε!».

Την ώρα της διακοπής του δικαστηρίου ο Αντώνης Ψαρόπουλος επανήλθε στην αίθουσα και απευθυνόμενος στον συνήγορο των κατηγορουμένων είπε: «Προσβάλλεις τη μνήμη της κόρης μου με αυτόν τον ειρωνικό τρόπο!».

Τελικά, το δικαστήριο δέχτηκε την παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας των συγγενών των θυμάτων, ωστόσο, αποφάσισε την αναβολή της υπόθεσης για τις 3 Μαρτίου 2026 προκειμένου να κληθεί και να παρασταθεί ως υποστήριξη κατηγορίας το Ελληνικό Δημόσιο.

Μαρία Ζαχαροπούλου