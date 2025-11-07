Δυστύχημα στα Τέμπη: Άρχισε η δίκη των δύο επιθεωρητών-ελεγκτών της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας

0

Άνοιξε η αυλαία της δίκης των δύο επιθεωρητών-ελεγκτών της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας που κάθονται στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου κατηγορούμενοι για παράβαση καθήκοντος.

Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να υπέπεσαν σε παραλείψεις και αντιφάσεις στο πόρισμά τους που αφορούσε τους ελέγχους για την καθυστέρηση στην υλοποίηση της σύμβασης 717 που συνδέεται με την τραγωδία των Τεμπών, όπου χάθηκαν 57 ανθρώπινες ζωές.

Οι κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν στο δικαστήριο έχοντας στο πλευρό τους νομικό σύμβουλο του κράτους, γεγονός που προκάλεσε αίσθηση. «Πώς κι έτσι; Η παράβαση καθήκοντος στρέφεται κατά του Δημοσίου» ήταν το σχόλιο του προέδρου.

Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας δήλωσαν συγγενείς θυμάτων, μεταξύ των οποίων οι Παύλος Ασλανίδης, Βασίλειος Χατζηχαραλάμπους, Χρήστος Τηλκερίδης, Ζαφείρω Καρασάββα, Αντώνης Ψαρόπουλος και η Μαρία Καρυστιανού, ενώ παρών στην δικαστική αίθουσα είναι ο Πάνος Ρούτσι.

Τις αντιρρήσεις τους εξέφρασαν οι συνήγοροι υπεράσπισης ζητώντας την αποβολή των συγγενών από τη διαδικασία. «Η παράσταση πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη. Εδώ, το προσβληθέν έννομο αγαθό είναι η καθαρότητα της δημόσιας υπηρεσίας» ανέφεραν χαρακτηριστικά, με τους νομικούς παραστάτες των συγγενών να απαντούν πως υπάρχει σαφής αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων των ελεγκτών και του τραγικού αποτελέσματος.

«Αν ο έλεγχος είχε γίνει όπως όριζε ο νόμος, θα είχαν επισημανθεί εγκαίρως οι παραλείψεις στην ΕΡΓΟΣΕ, και πιθανότατα θα είχαν ληφθεί μέτρα που θα απέτρεπαν την καταστροφή» τόνισαν, μεταξύ άλλων. Για την αποβολή ή μη της υποστήριξης κατηγορίας θα αποφασίσει το δικαστήριο μετά από σχετική εισαγγελική εισήγηση. Παράλληλα, υποβλήθηκε από τους συγγενείς των θυμάτων αίτημα προκειμένου να παρασταθεί το Δημόσιο ως υποστήριξη της κατηγορίας και να μην εκπροσωπεί τους δύο κατηγορούμενους.

Σύμφωνα με την κατηγορία, οι δύο υπάλληλοι της ΕΑΔ ενήργησαν με τέτοιον τρόπο «ώστε να ωφελήσουν παράνομα τους υπαιτίους, όφελος που συνίστατο στο να μην καταλογισθούν σε αυτούς ποινικές ευθύνες».

Το πόρισμα της ΕΑΔ ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021, με τους ελεγκτές να καταλήγουν ότι «δεν θα πρέπει να αποδοθούν ποινικές ευθύνες στα όργανα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής της ΕΡΓΟΣΕ για την επιβάρυνση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων με το ποσό των 3,3 εκατ. ευρώ από αναντίρρητα σημειωθείσες καθυστερήσεις των ανωτέρω οργάνων της ΕΡΓΟΣΕ και χωρίς πρόθεση κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Φεβρουαρίου 2019 έως 31 Οκτωβρίου 2020».

Μαρία Ζαχαροπούλου