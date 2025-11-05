Μακελειό στα Βορίζια: Η αστυνομία έχει βίντεο με τον 43χρονο να πυροβολεί – Την Δευτέρα απολογούνται τα τρία αδέρφια

0

Ελέγχεται αν ο γαμπρός του 39χρονου που σκοτώθηκε είναι αυτός που πυροβόλησε την 56χρονη, η οποία έχασε την ζωή της στο αιματοκύλισμα

Συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων αλλά και για ένοπλη συμμετοχή στο μακελειό στα Βορίζια. Ο λόγος για τον 43χρονο, ο οποίος είναι γαμπρός του 39χρονου που σκοτώθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, η συμμετοχή του συγκεκριμένου άνδρα ήταν ενεργή και οι αρχές ελέγχουν εάν είναι το πρόσωπο που πυροβόλησε την 56χρονη Ε.Φ.

Παράλληλα, μεταδόθηκε στο Mega πως οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους βίντεο που δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου να πυροβολεί την ώρα της συμπλοκής.

Είναι η πρώτη σύλληψη από την οικογένεια του 39χρονου δολοφονημένου και έρχεται λίγες ώρες μετά την παράδοση των τριών αδερφών από την αντίπαλη οικογένεια, που είχαν διαφύγει μετά το αιματοκύλισμα.

Τη Δευτέρα η απολογία των τριών αδελφών

Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 10/11/2025 στις 11 το πρωί ζήτησαν και έλαβαν τα τρία αδέλφια ηλικίας 19, 27 και 29 ετών που κατηγορούνται για συμμετοχή στο μακελειό των Βοριζίων. Στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου κρατούνται μετά την παράδοσή τους χθες τα τρία αδέλφια , έφτασε για τη διαδικασία Ανακριτής προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να υπάρξει ένταση. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομια και η απολογία τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου .

Νωρίτερα, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε ο ανήλικος γιος του ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται ότι υπέθαλψε - κρύβοντας μια βραδιά- τον ένα από τους τρεις κατηγορούμενους που παραδόθηκαν χθες στις αστυνομικές αρχές. Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος , ενώ του ορίστηκε δικάσιμος για τις 25 Φεβρουαρίου 2026, ενώ ο πατέρας του που συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου , δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία και αφέθηκε επίσης ελεύθερος. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι, και οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι για το μακελειό.