Μακελειό στα Βορίζια: Ταυτοποιήθηκε ως δράστης θανατηφόρων πυροβολισμών ο 43χρονος που συνελήφθη για παράνομα όπλα

Θεωρείται ότι εκείνος σκότωσε την 56χρονη - Είναι γαμπρός του 39χρονου που επίσης έχασε την ζωή του στην αιματηρή συμπλοκή

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης εξέδωσε ανακοίνωση για την ταυτοποίηση ενός ακόμη ατόμου για την εμπλοκή στο ένοπλο περιστατικό στα Βορίζια, που συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσία περί όπλων και φέρεται να είναι δράστης των θανατηφόρων πυροβολισμών, κυρίως εναντίον της 56χρονης που σκοτώθηκε.

Ο 43χρονος είναι ο γαμπρός του 39χρονου, που επίσης σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια ανάμεσα σε δύο κρητικές οικογένειες, που έχουν πολλά χρόνια βεντέτα.

«Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος ημεδαπός, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω συνελήφθη σήμερα, καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα. Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».