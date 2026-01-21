Φωτιά σε σπίτι στην περιοχή Τεφέλι στην Κρήτη – Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός

0

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στήθηκε λίγο πριν τις δύο τα ξημερώματα, για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε σε οικία στην περιοχή Τεφέλι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα με 10 πυροσβέστες που κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες, οι οποίες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στην οικία.

Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ενώ τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς διερευνά το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.