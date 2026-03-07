Φωτιά σε φορτηγό που μετέφερε ψυκτικό υγρό προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Σερρών

0

Στις φλόγες τυλίχτηκε φορτηγό όχημα στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού στον δρόμο Θεσσαλονίκης-Σερρών, στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ασσήρου.

Για την κατάσβεσή του επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα, με αποτέλεσμα το φορτηγό να παραδοθεί σχεδόν ολοκληρωτικά στη φωτιά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η οποία ειδοποιήθηκε στις 12:50, το μεγάλο όχημα μετέφερε ψυκτικό υγρό και παραμένει άγνωστη η αιτία εκδήλωσης της φωτιάς.

Ο οδηγός φαίνεται ότι είναι καλά στην υγεία του. Σύμφωνα με το thestival, η επιχείρηση κατάσβεσης αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, γεγονός που οδήγησε την Τροχαία να προχωρήσει στον αποκλεισμό του δρόμου για λόγους ασφαλείας.

Η διακοπή της κυκλοφορίας προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις στην εθνική οδό, με τα οχήματα να σχηματίζουν ουρές πολλών χιλιομέτρων.

Η κατάσταση επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο, καθώς αρκετοί οδηγοί προσπαθούσαν να δουν τι ακριβώς συνέβαινε στο σημείο του περιστατικού, φτάνοντας ακόμη και να ανεβαίνουν στη νησίδα του δρόμου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πλήρες μπλοκάρισμα της κυκλοφορίας.