Μακελειό στα Βορίζια: «Του έστησαν ενέδρα και τον σκότωσαν εν ψυχρώ – Απαιτώ να φύγουν από το χωριό» ξεσπά η μητέρα του Φανούρη Καργάκη

Με ανιχνευτή μετάλλων η είσοδος στην εκκλησία για την κηδεία της 56χρονης

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στα Βορίζια μετά τους θανάτους του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, οι οποίοι πλήρωσαν με τη ζωή τους την βεντέτα και το άσβεστο μίσος μεταξύ των δύο οικογενειών.

Μία ημέρα μετά την κηδεία του γιου της, η μητέρα του Φανούρη Καργάκη, μιλώντας στο Action 24, είπε: «Αυτοί συνεχώς ψαχνόντουσαν, προκαλούσαν συνέχεια. Έγινε ένα συμβάν (σ.σ. έκρηξη σε οικοδομή), δεν ξέρω ποιος το έκανε στο σπίτι τους (σ.σ. ποιος έβαλε τη βόμβα), εμείς δεν φταίμε πουθενά», υποστηρίζοντας ότι έναν χρόνο νωρίτερα στο ίδιο σημείο είχαν επιχειρήσει να σκοτώσουν και τον εγγονό της.

«Ξεκίνησαν μπαλωθιές από πάνω, κάλεσε η κόρη την αστυνομία. Εκεί ήταν η αστυνομία, φώναζαν "πουτ…ριά", της φώναζαν ότι θα την κρεμάσουν και αυτήν και τα κοπέλια της», εξήγησε η μητέρα του 39χρονου.

«Μετά πήγαν στην εκκλησία, φέραν τα καλάνσικοφ, ο γιος πέρασε από εκεί, του είχαν στήσει ενέδρα και τον σκότωσαν εν ψυχρώ. Αν δείτε το αυτοκίνητο θα καταλάβετε. 15 άτομα παίζανε (σ.σ. κρητική λέξη για το ρήμα "πυροβολούσαν")», σημείωσε η ίδια.

Στη συνέχεια, η ίδια τόνισε: «Δεν είχαμε καμία σχέση με τη βόμβα που μπήκε στο σπίτι τους, καμία μα καμία (…) Μπήκαν μεσίτες, μάς έβαλαν και τα φτιάξαμε και είπαν από τη μια μεριά εμείς και από την άλλη αυτοί, αλλά αυτοί το συνέχιζαν, προκαλούσαν. Δεν ξέρω ποιος τους το έκαμε αυτό στο σπίτι, μπορεί και οι ίδιοι να το έκαναν για να πάρουν λεφτά. (…) Εγώ ξέρω ότι εμείς δεν τους φταίμε πουθενά, πουθενά δεν τους φταίμε».

«Εγώ κατέχω πως έχασα το παλικαράκι μου, παιδί μου».

Αναφορικά με το ποια θα είναι η επόμενη ημέρα στο χωριό, η μητέρα του 39χρονου απάντησε: «Δεν ξέρω αν θα σταματήσει εδώ (σ.σ. αυτή η ιστορία), δεν ξέρω. Εγώ απαιτώ να φύγουν αυτοί (σ.σ. η οικογένεια Φραγκιαδάκη) από το χωριό. (…) Και το 1955 που γίνηκε η άλλη ιστορία ο παππούς τους το έκανε».

Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας στα Χανιά για την κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται σήμερα στα Χανιά η κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία έχασε τη ζωή της το πρωί του Σαββάτου κατά τη διάρκεια της φονικής συμπλοκής στα Βορίζια Ηρακλείου.

Οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί της έχουν βυθιστεί σε βαρύ πένθος, καθώς η γυναίκα κηδεύεται στον Αλικιανό Χανίων, στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στις 14:00 το μεσημέρι, με τη σορό να βρίσκεται στον ναό από τις 12:00.

Η ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται και στις δύο εισόδους του χωριού, ενώ πάνοπλοι αστυνομικοί υπάρχουν γύρω από την εκκλησία.

Όσοι θέλουν να πάνε στην εκκλησία ελέγχονται από τις Αρχές. Μάλιστα, σύμφωνα με το flashnews.gr, στην είσοδο υπάρχει μηχάνημα ανιχνευτή μετάλλων για όποιον θέλει να μπει στον ναό.

Τοπικοί παράγοντες και εγκληματολόγοι τονίζουν πως υπάρχει διάχυτη ανησυχία ότι η τραγωδία αυτή μπορεί να αποτελέσει αφορμή για νέο κύκλο αίματος.

Οι αστυνομικές αρχές «χτενίζουν» την περιοχή για τον εντοπισμό των τριών αδελφών που κατηγορούνται για το μακελειό στα Βορίζια με δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, ερευνώντας» καταφύγια, κτηνοτροφικές μονάδες και σπίτια συγγενών σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Άφαντα παραμένουν ωστόσο και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι άντρες έχουν βρει καταφύγιο είτε σε συγγενικά πρόσωπα είτε στην ύπαιθρο, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι κάποια στιγμή θα παραδοθούν, καθώς δεν θα μπορούν να παραμείνουν κρυμμένοι για πολύ. Έρευνες συνεχίστηκαν και χθες σε σπίτια συγγενών στο Ρέθυμνο.

Από μέρα σε μέρα αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για τα τρία αδέλφια που καταζητούνται. Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αστυνομικοί από την Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης μαζί με αστυνομικούς από το Ελληνικό FBI έχουν προσεγγίσει τους ηλικιωμένους της οικογένειας των καταζητούμενων, με σκοπό να τους πείσουν να παραδοθούν ειρηνικά, τουλάχιστον έως την Πέμπτη.