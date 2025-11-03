Δολοφονία Άλκη Καμπανού: Επεισόδια έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, πριν την έναρξη της δίκης

0

Μεγάλη ένταση επικρατεί νωρίς το πρωί έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ανάμεσα σε δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας και ατόμων που κινήθηκαν προς το μέρος τους, λίγο πριν την έναρξη της δίκης για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού, στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι άγνωστοι πέταξαν μπουκάλια, καρέκλες και άλλα αντικείμενα, με τους αστυνομικούς να παρεμβαίνουν κάνοντας χρήση του εξοπλισμού τους, ενώ έγιναν και δύο συλλήψεις.

Τα πνεύματα έχουν ηρεμήσει ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των κουκουλοφόρων.