Μία σύλληψη και 18 προσαγωγές για τα επεισόδια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Ξεκίνησαν έπειτα από τη συναυλία του ΛΕΞ

Σε δεκαοκτώ προσαγωγές και μία σύλληψη προχώρησε η αστυνομία στην Θεσσαλονίκη μετά τα επεισόδια που ξεκίνησαν λίγο μετά τις 12 το βράδυ, μετά από τη συναυλία του ΛΕΞ, όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν έξω από το τουρκικό προξενείο.

Από τις 18 προσαγωγές η μία μετατράπηκε σε σύλληψη και αφορούσε παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, υπογραμμίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων προκλήθηκαν φθορές σε έξι ΙΧ αυτοκίνητα, από τα οποία τα δύο κάηκαν ολοσχερώς, καθώς και σε έναν κάδο απορριμμάτων.