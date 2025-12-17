Να εκδοθεί στην πατρίδα του Ρώσος δικηγόρος γνωμοδότησε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης

0

Τον κατηγορούν για οικονομική απάτη με πλειστηριασμούς ακινήτων

Στην πατρίδα του όπου διώκεται για κακουργηματική απάτη εκδίδεται 40χρονος Ρώσος, σύμφωνα με γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης.

Ο 40χρονος, δικηγόρος κατά δήλωσή του, είχε συλληφθεί τον περασμένο Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση διεθνούς εντάλματος των Ρωσικών Αρχών που τον κατηγορούν για οικονομική απάτη με πλειστηριασμούς ακινήτων και γι' αυτό το λόγο ζητούν την έκδοσή του.

Ενώπιον των δικαστών τού Συμβουλίου - το οποίο εξέτασε επ' ακροατηρίω το ρωσικό αίτημα - ο ίδιος ανέφερε πως δεν συναινεί να επιστρέψει στην πατρίδα του, κάνοντας λόγο για πολιτική δίωξη εις βάρος του, επειδή είναι κατά της πολεμικής σύγκρουσης Ρωσίας - Ουκρανίας. «Εάν γυρίσω στην πατρίδα μου ή θα με σκοτώσουν ή θα με βασανίσουν, θα με βάλουν στη φυλακή» είπε.

Οι συνήγοροί του εκζητούμενου τόνισαν ότι για την εις βάρος του αποδιδόμενη απάτη έχει απαλλαγεί το 2022 με απόφαση δικαστηρίου της Ρωσίας. Απέδωσαν δε, τη δίωξη που κινήθηκε εναντίον του σε πολιτικά κίνητρα, καθώς, ο ίδιος μαζί με συναδέλφους του δικηγόρους παρείχαν, μέσω ιστοσελίδας, νομικές συμβουλές σε συμπατριώτες τους για όσους δεν επιθυμούν τη στράτευση, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Οι φίλοι μου οι δικηγόροι κρατούνται κάτω από άσχημες συνθήκες στις φυλακές- το ίδιο περιμένει κι εμένα» ανέφερε ο 40χρονος Ρώσος, που, όπως κατατέθηκε κατά τη διαδικασία, ζει εδώ κι ένα χρόνο με την οικογένειά του (έχει τρία ανήλικα παιδιά) στην Ελλάδα. Σε ερώτηση για το πώς βιοπορίζεται απάντησε ότι παρέχει νομικές συμβουλές στον τομέα των ακινήτων και έχει ακίνητο που εκμεταλλεύεται.

Η εισαγγελέας του Συμβουλίου εισηγήθηκε την εκδοσή του στη Ρωσία, πρόταση που έγινε δεκτή από τους δικαστές. Κατά της απόφασης ο 40χρονος άσκησε έφεση η οποία θα εξεταστεί από το αρμόδιο Τμήμα του Αρείου Πάγου.