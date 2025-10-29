Φωτιά σε διαμέρισμα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης – Μια γυναίκα 70 ετών έχασε τη ζωή της

0

Η άτυχη γυναίκα λιποθύμησε από τις αναθυμιάσεις και τον καπνό πριν προλάβει να βγει έξω

Μια γυναίκα 70 ετών έχασε τη ζωή της έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης στην οδό Μίκη Θεοδωράκη, την Τρίτη 28 Οκτωβρίου.

Η γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει από το φλεγόμενο διαμέρισμα, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Λιποθύμησε από τις αναθυμιάσεις και τον καπνό πριν προλάβει να βγει έξω.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο και ξεκίνησαν την κατάσβεση, εντόπισαν τη γυναίκα αρχικά χωρίς τις αισθήσεις της.

Όταν έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από την πυρκαγιά τραυματίστηκαν επίσης δύο άνδρες, ηλικίας 70 και 90 ετών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με αναπνευστικά προβλήματα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ένας πυροσβέστης υπέστη ελαφρά εγκαύματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Δεν αναφέρθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στην περιοχή.