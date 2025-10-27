Θανατηφόρο τροχαίο στο Λασίθι: Ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του όταν το όχημα του έπεσε σε γκρεμό

0

Εξετάζεται και το ενδεχόμενο η πρόκληση του δυστυχήματος να οφείλεται και σε παθολογικά αίτια

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε κοντά στον οικισμό Ανώγεια, στη Νεάπολη Λασιθίου. Άγνωστο πως, το όχημα που οδηγούσε ηλικιωμένος εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Για την ανάσυρση του άτυχου άνδρα, ακολούθησε επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσε με τρία οχήματα και 12 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με την αστυνομία πάντως, εξετάζεται και το ενδεχόμενο η πρόκληση του δυστυχήματος να οφείλεται και σε παθολογικά αίτια.