Λάρισα: Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος που κάηκε από καυτό λάδι – Φέρει εγκαύματα στο 15% του σώματος του

Το παιδί είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ

Εξαιρετικά σοβαρή κρίνεται η κατάσταση του 18 μηνών βρέφους που διακομίσθηκε σε νοσοκομείο της Λάρισας με εκτεταμένα εγκαύματα από καυτό λάδι.

Το παιδί είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας και η κατάσταση του κρίνεται εξαιρετικά σοβαρή, ενώ στο πλευρό του παιδιού βρίσκεται η οικογένεια του, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ.

Όπως έγινε γνωστό, η μητέρα του παιδιού τηγάνιζε στην κουζίνα της, όταν το παιδάκι με μια αιφνιδιαστική κίνηση κούνησε το τηγάνι, το οποίο έπεσε πάνω του με το καυτό λάδι να του καίει το πρόσωπο και τον θώρακα.

Το μωρό φέρει εγκαύματα στο 15% του σώματος του, και η κατάστασή του είναι κρίσιμη. Το παιδάκι αρχικά διακομίσθηκε στο νοσοκομείο της Καρδίτσας, όμως η κρισιμότητα της κατάστασης του, ανάγκασε τους θεράποντες ιατρούς να εισηγηθούν την διακομιδή του στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Λάρισας.

Το μωρό υπέστη και καρδιακή ανακοπή, όμως οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν. Και οι γιατροί στο νοσοκομείο της Λάρισας έκριναν ότι έπρεπε να διακομισθεί σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας, όμως η κατάστασή του δεν επιτρέπει την μετακίνηση του. Γι αυτό το λόγο βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με το νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας και λαμβάνουν οδηγίες για το πώς πρέπει να διαχειριστούν την κατάσταση του μωρού.