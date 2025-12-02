Κτηνοτρόφοι έχυσαν γάλα και ζωοτροφές στην κεντρική πλατεία της Λάρισας – Δείτε εικόνες

0

Στην κεντρική πλατεία Λάρισας συγκεντρώθηκαν, το μεσημέρι, κτηνοτρόφοι από την περιοχή, πραγματοποιώντας κινητοποίηση με κορναρίσματα και ελληνικές σημαίες, ενώ ως ένδειξη διαμαρτυρίας, έριξαν γάλατα, άχυρα και καλαμπόκι στο πλακόστρωτο.

Όπως υποστήριξαν σε δηλώσεις τους, «ο κλάδος έχει φτάσει στα όριά του μετά τις απώλειες ζώων από την ευλογιά, την καθυστέρηση ή μη καταβολή αποζημιώσεων και τις συνεχείς οικονομικές πιέσεις που καθιστούν την επιβίωση δυσκολότερη».

Ανάμεσα στα αιτήματά τους είναι η άμεση στήριξη από την Πολιτεία με δίκαιες αποζημιώσεις για τα θανατωμένα κοπάδια, διαφάνεια και λύσεις στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Θεωρούν πως η υποβάθμιση της κτηνοτροφίας στερεί από τον πρωτογενή τομέα τον βασικό του πυλώνα, υπογραμμίζοντας πως οι επιπτώσεις θα αγγίξουν συνολικά την τοπική οικονομία.

Δήλωσαν ακόμη πως δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τον δρόμο, «αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις και πολιτική βούληση για τη στήριξη του κλάδου».

Αμέσως μετά τη διαμαρτυρία, οι κτηνοτρόφοι επιβιβάστηκαν στα αγροτικά τους οχήματα και μετέβησαν στον κόμβο του Πλατυκάμπου, όπου θα ενισχύσουν το μπλόκο της Νίκαιας.

«Χωρίς τον πρωτογενή τομέα θα πεινάσετε όλοι»

«Πανώλη κι ευλογιά μας σκότωσαν τα ζώα», φώναξαν κτηνοτρόφοι από την Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, ζητώντας από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να μεταβεί άμεσα στη Θεσσαλία και να «λύσει τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση», όπως αναφέρει το larissanet.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας, Δημήτρης Μπαλούκας, κάλεσε τους πολίτες να σταθούν δίπλα στον αγώνα τους.

«Χωρίς τον πρωτογενή τομέα θα πεινάσετε όλοι. Η κτηνοτροφία στηρίζει τον πρωτογενή τομέα και τη Θεσσαλία. Σας θέλουμε δίπλα, γιατί μετά θα αρχίσετε να κλείνετε εσείς τα μαγαζιά σας».

Ιδιαίτερα στάθηκε στη στάση της αστυνομίας, κατά την έναρξη των αγροτικών μπλόκων καταγγέλλοντας τη βία που επέδειξαν. «Απαιτούμε να ελευθερωθούν οι συνάδελφοί μας», φώναξαν.