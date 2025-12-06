Κακοκαιρία Byron: Υπερχείλισαν οι ποταμοί Πηνειός και Ενιπέας

0

Έκτακτη ειδοποίηση από το 112 σε Τρίκαλα και Λάρισα

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, λόγω της κακοκαιρίας Byron, τέθηκαν από νωρίς το πρωί του Σαββάτου οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του νομού Λάρισας, μετά την αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος από το 112, εξαιτίας της υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα.

Η Πολιτική Προστασία κάλεσε τους πολίτες που βρίσκονται σε περιοχές πλησίον της κοίτης του ποταμού να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις όπως στην περιοχή της Υπέρειας ζητήθηκε προληπτική μετακίνηση προς ασφαλέστερα σημεία και κατεύθυνση προς την περιοχή των Φαρσάλων.

Στο μήνυμα που εστάλει το πρωί, αναφερόταν ότι οι κάτοικοι σε Λεύκη, Ορφανά, Αμπελώνα, Φύλλο και Ηλία οφείλουν να παραμείνουν σε επιφυλακή λόγω του κινδύνου υπερχείλισης του ποταμού και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Υπερχείλισε στην ευρεία κοίτη του ο Πηνειός ποταμός

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν φουσκώσει τα ποτάμια της περιοχής.

Ο Πηνειός ποταμός υπερχείλισε στην ευρεία κοίτη του στο ύψος του Βαλομανδρίου.

Στο σημείο μετέβη η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρύσα Ντιντή, η οποία δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται, χωρίς να εμπνέει ανησυχία μέχρι στιγμής.

Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση από τον οικισμό Υπέρεια Λάρισας

Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους του οικισμού Υπέρεια της Λάρισας προκειμένου να απομακρυνθούν προς την πόλη των Φαρσάλων λόγω υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:

«Αν βρίσκεστε στον οικισμό της Υπέρειας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, απομακρυνθείτε προς την πόλη των Φαρσάλων λόγω υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα».