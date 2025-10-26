ΟΠΕΚΕΠΕ: Έξι οι προφυλακίσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις – Οι περισσότεροι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται πως εξαπατήθηκαν

0

Σήμερα απολογούνται άτομα στα οποία αποδίδεται πρωταγωνιστικός ρόλος στην υπόθεση

Το δρόμο για τη φυλακή πήραν έξι από τους συνολικά 12 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν το Σάββατο και την Κυριακή για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σήμερα κρίθηκαν προφυλακιστέοι δύο ακόμη κατηγορούμενοι. Πρόκειται για δύο αδέρφια, που φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Ακόμη 6 κατηγορούμενοι έχει προγραμματιστεί να περάσουν σήμερα το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις.

Μεταξύ των κατηγορουμένων που απολογούνται σήμερα για βαρύτατα αδικήματα είναι και μέλη της φερόμενης ως ηγετικής ομάδας της εγκληματικής οργάνωσης.

Χθες, η μαραθώνια διαδικασία ολοκληρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα με την απόφαση για προφυλάκιση των δυο τελευταίων κατηγορουμένων που πέρασαν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου και φέρονται ως ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι από τα Γιάννενα που, σύμφωνα με την κατηγορία, δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων.

Νωρίτερα, κρίθηκε προφυλακιστέα μια 53χρονη η οποία δήλωνε ως κύρια δραστηριότητα της το εμπόριο αλλά και ένας ακόμη κατηγορούμενος ο οποίος φέρεται να είχε πολλές χρηματικές συναλλαγές από και προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς του προσώπου που εμφανίζεται ως αρχηγός, με τον οποίο, μάλιστα, τον συνδέει και οικογενειακή σχέση .

Οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι, που ο ένας μετά τον άλλο έδιναν εξηγήσεις από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους .

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται με την πλειονότητα να ισχυρίζεται πως εξαπατήθηκαν.

«Δεν είχαν ούτε τη γνώση ούτε το δόλο» ήταν η υπερασπιστική γραμμή που ακολούθησαν σημειώνοντας πως από τα στοιχεία δεν προκύπτει ουσιαστική εμπλοκή τους στην υπόθεση. Δύο γυναίκες κατηγορούμενες, μέλη της ίδιας οικογένειας, φέρονται να ισχυρίστηκαν πως έπεσαν θύματα ενός μεσίτη.

«Έχουμε οικογενειακή αγροτική ενασχόληση και εξαπατηθήκαμε από έναν μεσίτη, ο οποίος μας ανέφερε ότι θα νοικιάζαμε νόμιμα τα αγροτεμάχια, ώστε στη συνέχεια να τα καλλιεργήσουμε» φέρονται να ισχυρίστηκαν υπογραμμίζοντας ότι «μόλις συνειδητοποιήσαμε τις ψευδείς δηλώσεις κινηθήκαμε νομικά κατά των υπαιτίων».

Ένας ακόμη κατηγορούμενος ο οποίος κατέχει 15 στρέμματα, σύμφωνα με πληροφορίες, απολογούμενος ανέφερε πως τον προσέγγισαν και του πρότειναν να κάνει αίτηση για νέος αγρότης. «Έλαβα λίγο πάνω από 900 ευρώ. Εκ των υστέρων κατάλαβα ότι είχαν δηλωθεί άλλες εκτάσεις, από έναν κύριο που γνώρισα στα κρατητήρια όταν με συνέλαβαν» φέρεται να είπε.

Σήμερα περνούν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου κατηγορούμενοι στους οποίους αποδίδεται πρωταγωνιστικός ρόλος στην υπόθεση.

Όπως έγινε γνωστό, ο κατηγορούμενος λογιστής αναδεικνύεται σε κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην αναβάθμιση της κατηγορίας για το συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο αρχικά συνελήφθη για συμμετοχή στην υπόθεση.

Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι τα ευρήματα των αρχών μετά την κατ’ οίκον έρευνα ήταν τόσο αποκαλυπτικά που οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην ποινική αναβάθμιση του ρόλου του συγκεκριμένου κατηγορούμενου, ο οποίος ελέγχεται, πλέον, για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βαθμό κακουργήματος.

Ο κατηγορούμενος λογιστής θα κληθεί να εξηγήσει πώς βρέθηκαν στο σπίτι του πανάκριβα αντικείμενα μεταξύ των οποίων επώνυμα ρολόγια μεγάλης αξίας, τσάντες γνωστών οίκων μόδας, να δικαιολογήσει τον τρόπο απόκτησης μιας σειράς πολυτελών ειδών αλλά και ταξιδιών στο εξωτερικό.

