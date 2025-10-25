Τέσσερις συλλήψεις στο Ρέθυμνο για ναρκωτικά και δενδρύλλια κάνναβης – Μεταξύ τους και ένας ανήλικος

0

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του δήμου Αμαρίου

Συνελήφθησαν 4 ημεδαποί, μεταξύ αυτών και ανήλικος, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο Ρέθυμνο και από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν σχεδόν 15 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, όπλο, φυσίγγια, δενδρύλλια κάνναβης και όχημα.

Πρόκειται για το αποτέλεσμα Αστυνομικής επιχείρησης που ολοκληρώθηκε χθες και η οποία πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του δήμου Αμαρίου, με αποτέλεσμα τη σύλληψη των τεσσάρων ανδρών ηλικίας 37, 25, 25, και 17 ετών. Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 49χρονης ημεδαπής για παραμέληση της εποπτείας του ανηλίκου που συνελήφθη.

Στο ειδικού σχεδιασμού και δράσεων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, αξιοποιήθηκαν πληροφορίες που περιήλθαν στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, απόκρυψη και διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης. Οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν ο 37χρονος με τον ένα 25χρονος και στη συνέχεια εντοπίστηκαν και ο έτερος 25χρονος με τον 17χρονο να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, εξωτερικούς χώρους και στο όχημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: «13 κιλά και 927 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 2 δενδρύλλια κάνναβης, κυνηγετικό όπλο, 67 φυσίγγια και 6 κινητά τηλέφωνα». Επιπλέον ένα όχημα κατασχέθηκε ως μέσω μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.