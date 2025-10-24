Μητροκτονία στα Τρίκαλα: Προφυλακίστηκε ο 18χρονος που έπνιξε την μάνα του με πετσέτα

0

Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη ζητούν οι δικηγόροι του

Έπειτα από μαραθώνια απολογία κρίθηκε προφυλακιστέος ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του πνίγοντάς τη με πετσέτα στα Τρίκαλα, με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα.

Εξάλλου με δήλωσή τους στο trikalavoice.gr, οι συνήγοροι υπεράσπισής του επιμένουν στη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης:

«Από το σύνολο όλων των δεδομένων της υποθέσεως προέκυψε η επιτακτική ανάγκη διενέργειας ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης του κατηγορουμένου σε Δημόσιο Ψυχιατρικό Κατάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, και το αίτημα αυτό η υπεράσπιση θεωρεί ότι θα ικανοποιηθεί απολύτως, ώστε να αναδειχθούν και να φωτιστούν οι πραγματικές αιτίες και δεδομένα της τραγικής αυτής υπόθεσης στη σωστή τους βάση.»

Μαρτυρικός ο θάνατος της 54χρονης

Ανατριχίλα προκαλούν τα στοιχεία που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας και αφορούν τη μητροκτονία που σημειώθηκε στα Τρίκαλα με θύμα μία 54χρονη.

Τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό της 54χρονης που δολοφονήθηκε από τα χέρια του νεαρού αποκαλύπτουν την ωμότητα της πράξης καθώς η 54χρονη στραγγαλίστηκε με μια πετσέτα, που ο δράστης κράτησε σφιχτά γύρω από τον λαιμό της για αρκετά λεπτά, μέχρι να αφήσει την τελευταία της πνοή.