Σοκάρει η ιατροδικαστική εξέταση για την μητροκτονία στα Τρίκαλα: «Έβγαλε αίμα από το πρόσωπο από το σφίξιμο»

0

Ο 18χρονος γιος της την έπνιξε με μια πετσέτα

Συγκλονισμένη παραμένει η κοινωνία στα Τρίκαλα για την μητροκτονία της 54χρονης. Μάλιστα, η κατάσταση γίνεται πιο ζοφερή από την σοκαριστική ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της, καθώς από την ορμή του 18χρονου η γυναίκα μάτωσε σε διάφορα σημεία του προσώπου της πριν ξεψυχήσει.

Συγκεκριμένα, ο ιατροδικαστής επιβεβαίωσε τον θάνατο από στραγγαλισμό, με το φονικό όπλο να είναι μια πετσέτα από το μπάνιο που άρπαξε ο νεαρός.

Στη συνέχεια, η ιατροδικαστική ανέφερε σύμφωνα με το Live News: «Από την αιμορραγία από σημεία του προσώπου προκύπτει ότι ο δράστης κράτησε για αρκετά λεπτά σφιχτά την πετσέτα στο λαιμό».

Ακόμη, ο 18χρονος δεν έχει εξηγήσει επίσημα τα αίτια του εγκλήματος, ενώ μιλώντας στους αστυνομικούς τη στιγμή της σύλληψής του φέρεται να υποστήριξε ότι η μητέρα του τον παραμελούσε.

«Χωρίς να συμβεί απολύτως τίποτα μεταξύ μας, σηκώθηκα, το αποφάσισα, πήρα την πετσέτα της, την έβαλα γύρω από τον λαιμό, την έσφιξα και την σκότωσα. Ήθελα πάντα να σκοτώσω τη μάνα μου γιατί δεν με πρόσεχε, με μάλωνε και είχε πάρα πολλές σχέσεις», φέρεται να είπε.

«Δεν έχω κανέναν φίλο, με έχουν στο περιθώριο», φαίνεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς.

Συγγενής της οικογένειας μιλώντας στο Mega δήλωσε ότι «ο γαμπρός ήταν από χωριό, ξένος, δεν τον ήξερε κανένας, εδώ δεν ερχόταν. Τα παιδιά προτίμησαν τον πατέρα τους, τώρα πού να ξέρουμε τι έγινε εκεί μέσα γιατί δεν πήγαν με τη μάνα τους, αυτά δεν ακούστηκαν ποτέ. Κατέστρεψε και αυτός τη ζωή του, είναι να τρελαινόμαστε. Το προγραμμάτισε, κάτι τέτοιο πρέπει να έγινε, αυτό λέμε κι εμείς».

Η ανακοίνωση των δικηγόρων

Νωρίτερα, ο 18χρονος έλαβε προθεσμία από τον ανακριτή για να απολογηθεί, ενώ οι δύο δικηγόροι του εξέδωσαν την εξής ανακοίνωση:

«Αποτελεί κυρίαρχη υποχρέωση της νομικής υπερασπίσεως ενός οιονεί ανηλίκου που βρίσκεται στο μέσο μιας πραγματικής οικογενειακής τραγωδίας, με δύο θύματα, να προστατεύσει την εύθραυστη “ιδιαιτερότητα” της προσωπικής ζωής, έως ότου η επιστήμη και οι συνθήκες της τραγωδίας αναδειχθούν στις αληθινές τους διαστάσεις.

Την υποχρέωση αυτή, αυτονοήτως υπέχει και οφείλει, και κάθε υπεύθυνο μέσο πληροφόρησης και επικοινωνίας. Τονίζεται μάλιστα, ιδιαίτερα, ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως κατάθεση ή τοποθέτηση του κατηγορουμένου, με οποιονδήποτε τρόπο και οπουδήποτε, ούτε βέβαια περί δήθεν παραδοχών του, όπως αυθαίρετα και εντελώς ανακριβώς, διακινείται από μέρος μέσων ενημέρωσης.

Οι δικηγόροι, Νικόλαος Κ. Μίστρας, Νικόλαος Αθ. Αλεξίου».