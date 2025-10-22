Μητροκτονία στα Τρίκαλα: Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα ο 18χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τη μητέρα του

0

Από τα πρώτα του λόγια του δράστη, φαίνεται να προκύπτει ότι έτρεφε μίσος για την 54χρονη μητέρα του

Σε ανακριτή και εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Τετάρτη 22/10 ο 18χρονος ο οποίος ομολόγησε πως σκότωσε τη μητέρα του ενώ έβλεπαν τηλεόραση στα Τρίκαλα.

Ο νεαρός έμενε με τον πατέρα του καθώς οι γονείς του είχαν χωρίσει πριν από δύο χρόνια ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ , μητέρα και γιος είχαν συχνά διενέξεις. Χθες, ωστόσο, οι γείτονες δεν άκουσαν φωνές. Ο ίδιος φέρεται να είπε ότι τον ενοχλούσε ο τρόπος ζωής της μητέρας του και ο τρόπος που του φερόταν.

Όπως επεσήμανε ο 18χρονος στους αστυνομικούς, τη στιγμή που η μητέρα του έβλεπε τηλεόραση, πήγε στο μπάνιο, πήρε μια πετσέτα, την τύλιξε γύρω από το λαιμό της και την έπνιξε.

Στη συνέχεια κάλεσε την Αστυνομία, ενώ αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα όπου κρατείται.

«Θα μιλήσω στον εισαγγελέα», φέρεται να είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός. Από τα πρώτα του λόγια πάντως, τα οποία δεν αποτελούν επίσημη κατάθεση, φαίνεται να προκύπτει ότι έτρεφε μίσος για τη μητέρα του καθώς «ήταν κάτι που σκεφτόμουν καιρό».

Αστυνομία και Δικαιοσύνη θα εξετάσουν το περιβάλλον που μεγάλωνε ο 18χρονος και κυρίως τι ήταν αυτό και εάν υπάρχει κάποιο πρόσωπο που πυροδότησε το μίσος του αυτό για την 54χρονη μητέρα του.

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Φλαμούλι Τρικάλων, με την πετσέτα του μπάνιου τυλιγμένη γύρω από τον λαιμό της και χωρίς να έχει παλέψει για να σωθεί. Η σορός της μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας για νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου.

Ο 18χρονος και η αδερφή του είναι παιδιά χωρισμένων γονιών, εδώ και περίπου μία δεκαετία, με τον καθ’ ομολογίαν δράστη να ζει περισσότερο με τον πατέρα του σε σπίτι κοντά στα Τρίκαλα.