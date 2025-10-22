Κατέληξε ο 67χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Κιλκίς

0

Φορτηγό που οδηγούσε 18χρονος συγκρούστηκε το μεσημέρι με το αυτοκίνητο του αποθανόντα

Κατέληξε ο 67χρονος, ο οποίος είχε τραυματίστεί σοβαρά στο τροχαίο που έγινε το μεσημέρι στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, φορτηγό που οδηγούσε 18χρονος συγκρούστηκε το μεσημέρι με το ΙΧ που οδηγούσε ο 67χρονος. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή. Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λητής.