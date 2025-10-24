«Ζητώ συγγνώμη, ήταν η κακιά στιγμή» – Προφυλακίστηκε ο 24χρονος για τη δολοφονία του 37χρονου στο Περιστέρι

0

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 24χρονος, ο οποίος τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας μαχαίρωσε έναν 37χρονο, Βουλγαρικής καταγωγής, έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίστηκε μετανιωμένος ενώπιον του ανακριτή. «Ζητώ συγγνώμη, ήταν η κακιά στιγμή» φέρεται να είπε, δίνοντας τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα που προηγήθηκαν.

Ισχυρίστηκε ότι είχε διαφωνίες με το θύμα, καθώς του είχε επιτεθεί και τον είχε ξυλοκοπήσει λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα. Ο 24χρονος φέρεται να είπε πως το μοιραίο βράδυ είχε πάει να βρει τον 37χρονο για να λύσουν τη διαφορά, ωστόσο διαπληκτίστηκαν έντονα και τον μαχαίρωσε.

Ο νεαρός, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, μετά την απολογία του, με ομόφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Μαρία Ζαχαροπούλου