Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας του 37χρονου Βούλγαρου στο Περιστέρι – Είχε προσωπικές διαφορές με το θύμα

0

Το χρονικό του εγκλήματος

Παραδόθηκε σήμερα το πρωί ο δράστης της δολοφονίας του 37χρονου Βούλγαρου που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 20 Οκτωβρίου, έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι.

Ειδικότερα, πρόκειται για έναν 24χρονο Έλληνα που προσήλθε σήμερα το πρωί στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής συνοδευόμενος από τον συνήγορο του και παραδόθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, δράστης και θύμα είχαν προσωπικές διαφορές καθώς πριν από περίπου 15 ημέρες ο 24χρονος είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού από τον 37χρονο.

Σημειώνεται ότι ο 37χρονος είχε απασχολήσει αρκετές φορές στο παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα ενώ είχε εκτίσει και ποινή φυλάκισης.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, ο 37χρονος διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι όταν περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα βγήκε έξω για να μιλήσει με κάποιον. Λίγα λεπτά αργότερα, όμως, βρέθηκε τραυματισμένος στην κοιλιά από μαχαίρι. Ο 37χρονος μεταφέρθηκε εν ζωή στο Γενικό Κρατικό Νικαίας όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Ο 24χρονος που παραδόθηκε φέρεται να ανήκει σε ομάδα «μεγάλου» ονόματος της επονομαζόμενης αθηναϊκής νύχτας και να εργάζεται σε ομάδα ασφαλείας άλλου νυχτερινού κέντρου στο Περιστέρι.

Ο νεαρός το βράδυ της Κυριακής εντόπισε το θύμα να διασκεδάζει με μία κοπέλα στο συγκεκριμένο νυχτερινό κλαμπ και πήγε και του ζήτησε να μιλήσουν. Όταν βγήκαν έξω, η λογομαχία κράτησε ελάχιστα και ο δράστης έβγαλε ένα μαχαίρι με το οποίο τραυμάτισε θανάσιμα τον 37χρονο, ο οποίος αιμόφυρτος μπήκε μέσα στο κατάστημα, άρπαξε μία καρέκλα και επιχείρησε να αντεπιτεθεί χωρίς αποτέλεσμα.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο, όμως είχε χάσει πολύ αίμα και κατέληξε.