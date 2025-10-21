Στη φυλακή 24χρονος Τούρκος που κατηγορείται ότι μετέφερε παράνομα με φορτηγό μετανάστες

0

Στη φυλακή οδηγήθηκε 24χρονος Τούρκος οδηγός φορτηγού που κλήθηκε να απολογηθεί, κατηγορούμενος για παράνομη μεταφορά μεταναστών.

Είχε συλληφθεί από άνδρες του Λιμενικού Σώματος μετά τον εντοπισμό επτά Σύρων, ανάμεσά τους 4 ανήλικα (τα μικρότερα 3 και 4 ετών), σε ελεγχόμενο χώρο εντός του λιμένα Θεσσαλονίκης. Οι Σύροι, με συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους, είχαν υποδείξει φορτηγό με επικαθήμενη καρότσα, από το οποίο - όπως ανέφεραν - εξήλθαν, σκίζοντας τον μουσαμά που περιβάλλει την καρότσα.

Εξεταζόμενοι από στελέχη του Λιμενικού, οι ίδιοι φαίνεται να δήλωσαν πως επιβιβάστηκαν στην καρότσα, από χώρο στάθμευσης οχημάτων έξω από την Κωνσταντινούπολη, χωρίς να τους αντιληφθεί ο κατηγορούμενος Τούρκος οδηγός, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Αυτός ήταν και ο βασικός ισχυρισμός του 24χρονου κατά την απολογία του στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. «Μπήκαν στο φορτηγό εν αγνοία μου, δεν τους αντιλήφθηκα καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδρομής» φέρεται να ισχυρίστηκε, αρνούμενος την εις βάρος του αποδιδόμενη κατηγορία της μεταφοράς αλλοδαπών με σκοπό την κερδοσκοπία. Εισαγγελέας και ανακρίτρια δεν πείστηκαν όμως και τον έκριναν προσωρινά κρατούμενο.