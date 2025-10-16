Παραμένει κρίσιμη η κατάσταση της 3χρονης, που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο

0

Το παιδί υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση

Σε σταθερά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να βρίσκεται το τριών ετών κοριτσάκι από τη Μεγάλη Βρετανία, που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης 14/10 χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο, όπου έκανε διακοπές με μέλη της οικογένειας του.

Σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ Γιώργο Χαλκιαδάκη, το παιδί που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ έχει εγκεφαλικό οίδημα, ενώ κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο το βράδυ της Τρίτης υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση για την «αποσυμφόρηση του εγκεφάλου».

Μάλιστα ο κ. Χαλκιαδάκης σημείωσε ότι οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του παιδιού και κάνουν ό,τι είναι εφικτό για να σωθεί.