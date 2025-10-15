Στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ η 3χρονη που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο

0

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του θείου του παιδιού και του υπευθύνου του ξενοδοχείου

Στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται το τριών ετών κοριτσάκι που ανασύρθηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του, από πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο.

Η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ έγινε χθες το βράδυ με αεροκομιδή, ενώ, σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, η κατάσταση του είναι πολύ σοβαρή.

Το παιδί, σύμφωνα με τον κ. Χαλκιαδάκη, έχει εγκεφαλικό οίδημα που καθιστά ιδιαιτέρως ανησυχητική την κατάστασή του, με τους γιατρούς από την πρώτη στιγμή να κάνουν ό,τι είναι εφικτό προκειμένου το κοριτσάκι να ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Το κοριτσάκι εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης χωρίς τις αισθήσεις του στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου στην περιοχή του Λάρδου.

Μπροστά στο περιστατικό ήταν ένας Βρετανός επειγοντολόγος ο οποίος έκανε στο ίδιο ξενοδοχείο διακοπές. Είδε την μικρή, προσπάθησε να κάνει ανάνηψη αλλά δεν τα κατάφερε.

Το μικρό κοριτσάκι, όπως μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης 15/10 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» υποβλήθηκε σε αξονική και διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος έχει οίδημα.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του θείου του παιδιού και του υπευθύνου του ξενοδοχείου, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση για το πως το παιδί ηλικίας περίπου 3 ετών βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα.

Αναζητείται ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου στο πλαίσιο του αυτοφώρου.