Στη φυλακή 19χρονος που συνελήφθη με ποσότητα ηρωίνης στη Ρόδο

Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε με 525,5 γραμμάρια σε σακίδιο πλάτης κατά την άφιξή του στο νησί

Συνολικά 525,5 γραμμάρια ηρωίνης μετέφερε 19χρονος που κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος στη Ρόδο την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον του ανακριτή και με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου εισαγγελέα.

Ο νεαρός εντοπίστηκε από στελέχη Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου. Η ναρκωτική ουσία βρισκόταν κρυμμένη μέσα σε σακίδιο πλάτης, ενώ ο 19χρονος είχε μόλις αποβιβαστεί από πλοίο της γραμμής προερχόμενος στο νησί.

Σε βάρος του συλληφθέντος ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Μετά την απολογία του και με βάση τη σοβαρότητα της κατηγορίας, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση και τη μεταφορά του στις φυλακές.