Μήνυση για ξυλοδαρμό κατάθεσε 82χρονος σε βάρος 55χρονου που του επιτέθηκε μετά από σύγκρουση των αυτοκινήτων τους στην Καλαμαριά

Το περιστατικό φέρεται να έχει γίνει στις 2 Οκτωβρίου

Μήνυση για σωματικές βλάβες κατάθεσε 82χρονος σε βάρος 55χρονου στο Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά οι δύο άντρες διαπληκτίστηκαν, στις 2 Οκτωβρίου, σε δρόμο της Καλαμαριάς, όπου και οι δύο ήταν με τα αυτοκίνητά τους. Όπως καταγγέλλει ο 82χρονος, ο 55χρονος τον κατηγόρησε ότι χτύπησε το αυτοκίνητό του και στη συνέχεια του επιτέθηκε, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.