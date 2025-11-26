Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σε πολυκατοικία στην Καλαμαριά

0

Δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός

Αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός, αποτελούμενος από τρία γκαζάκια, εξερράγη γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα, στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στην είσοδο πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Σμύρνης. Από την έκρηξη και τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι τοποθέτησαν τρία γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας, από τα οποία εξερράγησαν τα δύο.

Στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Η υπόθεση ερευνάται από την Κρατική Ασφάλεια.