Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη του κατηγορούμενου για την επίθεση σε βάρος 42χρονης οδηγού

Στο δικαστήριο δήλωσε ότι είναι επιχειρηματίας και όχι γιατρός

Το μεσημέρι θα καθίσει και πάλι στο εδώλιο του Αυτοφώρου ο κατηγορούμενος ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε επίθεση σε βάρος 42χρονης οδηγού μετά από λογομαχία που είχαν στην περιοχή της Δάφνης. Η δίκη αναβλήθηκε για αύριο προκειμένου ο κατηγορούμενος να βρει συνήγορο και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.

Ο κατηγορούμενος είχε αναφερθεί αρχικά ότι είναι πλαστικός χειρουργός. Ωστόσο, ενώπιον του δικαστηρίου δήλωσε ότι δεν είναι γιατρός , αλλά επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ιδιωτικού ιατρείου, στα νότια προάστια.

Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκε και η 42χρονη η οποία ζήτησε να υποβληθεί ο κατηγορούμενος σε τοξικολογικές εξετάσεις.

Ο κατηγορούμενος για τα πλημμελήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης βίας, της εξύβρισης και της απειλής, φέρεται να ξυλοκόπησε, το βράδυ της Δευτέρας , την

42χρονη οδηγό στην οδό Ηλιουπόλεως, επειδή εκείνη οδηγούσε αργά.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου