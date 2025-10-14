Στο Αυτόφωρο ο πλαστικός χειρουργός για την επίθεση σε βάρος γυναίκας οδηγού στη Δάφνη

0

Του ασκήθηκε ποινική δίωξη για τέσσερα αδικήματα

Στο Αυτόφωρο παραπέμφθηκε ο πλαστικός χειρουργός ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε επίθεση σε βάρος 42χρονης οδηγού μετά από λογομαχία που είχαν στην περιοχή της Δάφνης.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του πλαστικού χειρουργού ποινική δίωξη για τέσσερα αδικήματα τα οποία τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος .

Συγκεκριμένα, κατηγορείται για τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης βίας, της εξύβρισης και της απειλής.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές , φέρεται να ξυλοκόπησε, το βράδυ της Δευτέρας, την 42χρονη οδηγό στην οδό Ηλιουπόλεως, επειδή εκείνη οδηγούσε αργά.

Μαρία Ζαχαροπούλου