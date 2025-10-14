Άγρια επίθεση δέχθηκε 43χρονη από γνωστό πλαστικό χειρουργό στη μέση της Συγγρού – Της ξερίζωσε τα μαλλιά και την χτύπησε στο κεφάλι

0

Επειδή η γυναίκα κινούνταν με το αυτοκίνητο της με χαμηλή ταχύτητα

Άγρια επίθεση δέχθηκε μία 43χρονη γυναίκα στη μέση της Συγγρού, το πρωί της Τρίτης (14.10.2025). Δράστης ένας πασίγνωστος πλαστικός χειρουργός ο οποίος δεν δίστασε να της ξεριζώσει τούφα από τα μαλλιά της, να την βρίσει και να της χτυπήσει επανειλημμένα το κεφάλι στο τιμόνι του αυτοκινήτου της.

Ο λόγος της σοκαριστικής επίθεσης φαίνεται πως ήταν το ότι η γυναίκα κινούνταν με το αυτοκίνητο της με χαμηλή ταχύτητα. Όλα ξεκίνησαν όταν ο πλαστικός χειρουργός που ήταν με το αυτοκίνητό του πίσω από το όχημα του θύματος, ξεκίνησε να της κορνάρει επίμονα, να ανάβει τα φώτα και να την βρίζει.

Τότε έκανε προσπέραση και τράβηξε χειρόφρενο μπροστά της κόβοντάς την τον δρόμο. Βγήκε έξω και σε έξαλλη κατάσταση ξεκίνησε να χτυπά με μανία την γυναίκα.

Όπως περιέγραψε το θύμα στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο πλαστικός χειρουργός την άρπαξε από τα μαλλιά και ξεκίνησε να της τα τραβά με μανία. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να της ξεριζώσει τούφα και να εμφανιστούν σημάδια στο κεφάλι της.

Όταν αυτόπτης μάρτυρας τον ρώτησε «τι κάνεις;», σύμφωνα με την ίδια, ο πλαστικός χειρουργός απάντησε «λίγα της κάνω».

«Ήμουν στον δρόμο και είχα φύγει να πάω σπίτι. Πήγαινα με 60, όσο είναι το όριο. Μου κορνάριζε από πίσω, άναβε και έσβηνε τα φώτα, έβριζε, έκανε χειρονομίες. Είχα ταραχτεί. Στο τέλος μού έκλεισε τον δρόμο, βγήκε και έξω από το αμάξι. Με έπιασε από τα μαλλιά, ήθελε να με βγάλει έξω, να με σκοτώσει. Από τη βία που μου άσκησε, έχουν κοπεί τα μαλλιά μου από τη δεξιά πλευρά. Μου χτύπησε το κεφάλι στο τιμόνι. Είχε μανία και κακία, ήθελε να μου βγάλει τα μαλλιά. Οι περαστικοί σταμάτησαν, κι ένα παλικάρι του είπε "τι κάνεις;" κι εκείνος απάντησε "και λίγα της κάνω".

«Τον έπιασε η αστυνομία πάλι καλά γιατί ήθελε να φύγει. Είμαι σοκαρισμένη, εν περίμενα ότι θα το ζήσω αυτό. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να οδηγήσω ξανά. Φοβάμαι πάρα πολύ. Με έβριζε πολύ άσχημα, έβγαλε πολύ μίσος. Ακόμα και στο αστυνομικό τμήμα που ήμασταν, φοβόμουν. Την ώρα της κατάθεσης άκουσα το όνομά του, είναι γνωστός πλαστικός και υποτίθεται ότι βοηθάει τον κόσμο. Αυτός ο άνδρας με χτύπησε σαν να ήμουν εχθρός του», συνέχισε.

Ο πλαστικός χειρουργός συνελήφθη και αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων.