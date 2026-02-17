Άγρια επίθεση με οπαδικά κίνητρα και ληστεία 22χρονου στην Αργυρούπολη

0

Τρεις δράστες τον ξυλοκόπησαν αφού πρώτα τον ρώτησαν τι ομάδα είναι και του πήραν 300 ευρώ

Θύμα ληστείας και βίαιου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 22χρονος νωρίς σήμερα το πρωί (Τρίτη) στην Αργυρούπολη. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 06:30 επί της οδού Αλεξιουπόλεως, ακριβώς μπροστά από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τρεις άγνωστοι άνδρες προσέγγισαν τον νεαρό και, πριν του επιτεθούν, τον ρώτησαν τι ομάδα είναι. Στη συνέχεια, τον χτύπησαν με ξύλινο ρόπαλο και του αφαίρεσαν το ποσό των 300 ευρώ.

Ο 22χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών δραστών.