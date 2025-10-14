Συνελήφθη ο φυσικός αυτουργός για την διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα

Συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό τυχόν και άλλων εμπλεκομένων στην υπόθεση
Πριν από λίγο συνελήφθη ο 22χρονος που θεωρείται ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.
Ο 22χρονος οδηγείται στη ΓΑΔΑ.
Νωρίτερα το πρωί συνελήφθη ένας 22χρονος ως συνεργός του δράστη. Ο νεαρός προσήλθε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος είναι άτομο που νωρίτερα δεν είχε μπει στο στόχαστρο των αστυνομικών αρχών.
Ο δικηγόρος του 22χρονου διευκρίνισε ότι αυτός δεν είναι συγγενής του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.
Πρόκειται για έναν νεαρό, ο οποίος επέβαινε στη μηχανή του δράστη μετά το φονικό. Μάλιστα, ο συλληφθείς αποκάλυψε στους αστυνομικούς τον φυσικό αυτουργό.
Όπως διευκρινίστηκε από την ΕΛΑΣ, και δύο βρίσκονται στα γραφεία της Δίωξης Ανθρωποκτονιών, όπου δίνουν απολογίες, ενώ αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης από τον ανακριτή, προκειμένου να προχωρήσει και τυπικά η διαδικασία σύλληψης.
Παράλληλα η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν και άλλων εμπλεκομένων στην υπόθεση.